القائم بأعمال سفارة أندونيسيا يعرب عن رغبة بلاده في التعاون مع ليبيا بمجال الأدوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب القائم بأعمال سفارة أندونيسيا لدى ليبيا ديدي رفاعي، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال تصدير الأدوية عبر الشركات الدولية الموجودة في أندونيسيا.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبو جناح ومسؤولين بالوزارة، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وتناول اللقاء آفاق التعاون الصحي بين البلدين، وأبرز الملفات، مثل تقديم الدعم اللازم لصحة المهاجرين وتوفير الأدوية لهم، إلى جانب استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة لرفع كفاءة المستشفيات في المناطق النائية، التي تعتمد على العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة في تلقي الخدمة الصحية.

أبوجناح يرحب بالتعاون مع إندونيسيا في الصحة

ومن جانبه، أكد أبوجناح ترحيب وزارة الصحة بالتعاون مع الجانب الأندونيسي في الجانب الصحي، وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها.

من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، إن ليبيا ترغب في تعزيز التعاون مع أندونيسيا في مشروعات مشتركة، ويمكن التباحث في هذا الشأن من خلال فريق فني مشترك.