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إيران تعيّن علي رضا عنايتي سفيرًا لدى السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 10:27 مساء
إيران تعيّن علي رضا عنايتي سفيرًا لدى السعودية
علما السعودية وإيران. (الإنترنت)
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ذكرت وكالة «ميزان» الإيرانية للأنباء يوم الإثنين أن إيران عينت علي رضا عنايتي سفيرًا لها لدى السعودية.

جاءت هذه الخطوة عقب اتفاق بين طهران والرياض في أبريل نيسان توسطت فيه الصين وأنهى خلافًا سياسيًا امتدّ لسنوات بين الخصمين الإقليميين، بحسب «رويترز».

عمل عنايتي مساعدًا لوزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج العربي في الوزارة، وفقًا للوكالة التابعة للسلطة القضائية في إيران.

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وكانت السعودية وإيران اتفقتا في 10 مارس الماضي في بكين على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.

البيان الثلاثي
وأكدت الرياض أن الاتفاق أبرم على أساس عودة العلاقات الدبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.

بعد الاتفاق، صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث، تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعاً لتفعيل ترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلا عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

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