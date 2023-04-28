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وزير الخارجية الإيراني: فتح السفارتين في الرياض وطهران في الأيام القليلة المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 07:35 مساء
وزير الخارجية الإيراني: فتح السفارتين في الرياض وطهران في الأيام القليلة المقبلة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي سابق. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة إنه سيجري إعادة فتح السفارتين في السعودية وإيران «في الأيام القليلة المقبلة».

ولم يذكر عبداللهيان موعدًا محددًا لإعادة فتح سفارتي البلدين، اللذين اتفقا في مارس على استئناف العلاقات، وفق وكالة رويترز.

عبداللهيان: آثار إيجابية لحوار السعودية وإيران على مستوى المنطقة
وقال عبداللهيان: «من الطبيعي أنّ الحوار بين إيران والسعودية له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان، وإيران وضعت في أوليات سياساتها الخارجية الانفتاح والتواصل مع دول المنطقة بشكل عام ودول الجوار خصوصًا». وأضاف: «وجهت دعوة رسمية لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران».وشدد على أن «عمان والعراق لعبا أدوارًا بالغة الأهمية والإيجابية في التواصل بين إيران والسعودية مما أدى إلى عودة العلاقات».

وفي الشأن اللبناني، قال عبداللهيان خلال المؤتمر الصحفي: «نعتقد أن النخب السياسية اللبنانية لديها القابلية لاستكمال العملية السياسية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية». وشدد على أن التطورات الإيجابية الأخيرة «تفتح مناخات إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان يحتل مكانة مؤثرة في هذه المنطقة». وأضاف: «نعتقد أن التعاون الثنائي مع لبنان في مجالات الغاز والنفط والطاقة الكهربائية سيعود بالأرباح على البلدين».

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