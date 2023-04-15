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بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا لحماية مزارعيها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 08:10 مساء
بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا لحماية مزارعيها
حصاد القمح في أوكرانيا. (الإنترنت)
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أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي أن بلاده قررت السبت حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا لحماية مزارعيها.

تمر الحبوب الأوكرانية المخصصة للبلدان الأجنبية عبر الاتحاد الأوروبي منذ أن علق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي، بحسب «فرانس برس».

لكن بسبب مشاكل لوجستية، يتراكم مخزون الحبوب في بولندا مما أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية وإلى تظاهرات مزارعين ثم استقالة وزير الزراعة البولندي.

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وقال كاتشينسكي الذي كان يتحدث من بلدة ليس شمال بولندا «قررت الحكومة اليوم (السبت) حظر دخول واردات الحبوب إلى بولندا بالإضافة إلى عشرات المنتجات الغذائية الزراعية الأخرى». وأضاف «وإلا سيؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة في القطاع الزراعي في بولندا».

وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية تأسف
وشدد كاتشينسكي في كلمة أمام اجتماع لحزبه «القانون والعدالة» على أن بولندا تواصل مع ذلك دعم أوكرانيا. وقال «نظل دون أدنى تغيير أصدقاء وحلفاء لأوكرانيا».

لكن وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية قالت السبت أنها «تأسف للقرار البولندي». وذكرت الوزارة أن «المزارعين البولنديين يواجهون وضعاً صعباً لكننا نود أن نشير إلى أن المزارعين الأوكرانيين يواجهون أخطر الأوضاع» بسبب الحرب.

واقترحت الوزارة أن يتوصل البلدان إلى اتفاق في الأيام المقبلة يرضي الطرفين. والشهر الماضي طلبت بولندا وأربع دول أخرى من أوروبا الوسطى مساعدة الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للمشكلة الناجمة عن الأسعار المنخفضة للحبوب الأوكرانية.

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