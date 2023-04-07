  • Alwasat News
Atwasat

موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 01:25 مساء
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

هدّدت موسكو، اليوم الجمعة، بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، إذا لم يحصل تقدّم على صعيد إزالة القيود المفروضة على صادراتها من الأسمدة والمنتجات الغذائية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة إلى أنقرة، إنّه «إذا لم يحصل تقدّم على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل عمّا إذا كان هذا الاتفاق ضرورياً»، بحسب وكالة «فرانس برس».

اتفاق صادرات الحبوب والأزمة السورية
ويبحث وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، في تركيا مستقبل اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية، الذي كانت أنقرة أبرز الأطراف الراعية له إلى جانب ملف سورية.

- لافروف في تركيا لبحث اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

وتتحرك روسيا وتركيا بشكل مشترك في عدة ملفات دولية، وتشدد موسكو على ضرورة تنسيق المواقف مع أنقرة، بحسب وزارة الخارجية الروسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم

كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان

قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان
«يونيسف»: انعدام الأمن في منطقة الساحل يعرض مليون طفل لسوء تغذية حاد

«يونيسف»: انعدام الأمن في منطقة الساحل يعرض مليون طفل لسوء تغذية حاد
5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان

5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان
منتخب ليبيا يتراجع في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل

منتخب ليبيا يتراجع في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل
البيت الأبيض يسلم الكونغرس تقريرًا سريًا عن الانسحاب من أفغانستان

البيت الأبيض يسلم الكونغرس تقريرًا سريًا عن الانسحاب من أفغانستان
«مع فدوى»: الشيف حنان العالم

«مع فدوى»: الشيف حنان العالم
خلونا نحلموا 4 (حـ9): صيد التن

خلونا نحلموا 4 (حـ9): صيد التن
«أكلات ماجدة 2» (حـ9): كباب الحاتي وحجيبات البندق بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ9): كباب الحاتي وحجيبات البندق بالنوتيلا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ7): مقلب الرسالة النصية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ7): مقلب الرسالة النصية
«أفضل شيف» | الحلقة السابعة

«أفضل شيف» | الحلقة السابعة
«ما وراء التاريخ»: مقارنس (الجزء 2)

«ما وراء التاريخ»: مقارنس (الجزء 2)
الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(

الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(
«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات

«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات
تعرف على الفرق المتأهلة لنهائيات آمال وأواسط الممتاز

تعرف على الفرق المتأهلة لنهائيات آمال وأواسط الممتاز
كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية

كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية
معهد أميركي يقدم قراءة للمشروع الرئاسي بشأن المصالحة

معهد أميركي يقدم قراءة للمشروع الرئاسي بشأن المصالحة
تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف بشأن ركود عالمي
أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف بشأن ركود عالمي
سول تطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن استخدام المنطقة الصناعية المشتركة
سول تطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن استخدام المنطقة الصناعية المشتركة
صندوق النقد يتوقع أضعف نمو للاقتصاد العالمي منذ عام 1990
صندوق النقد يتوقع أضعف نمو للاقتصاد العالمي منذ عام 1990
الرئيس التونسي يرفض «إملاءات» صندوق النقد
الرئيس التونسي يرفض «إملاءات» صندوق النقد
لافروف في تركيا لبحث اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية
لافروف في تركيا لبحث اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر خط أنابيب سيبيريا
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر......
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار ......
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل ......
المزيد
الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام
الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام...
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت ......
«الفاو»: أسعار المواد الغذائية تراجعت 20,5% عالميا في مارس
«الفاو»: أسعار المواد الغذائية تراجعت 20,5% عالميا في مارس...
لافروف في تركيا لبحث اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية
لافروف في تركيا لبحث اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية...
الرئيس التونسي يرفض «إملاءات» صندوق النقد
الرئيس التونسي يرفض «إملاءات» صندوق النقد...
المزيد