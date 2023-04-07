موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها

القاهرة - بوابة الوسط

هدّدت موسكو، اليوم الجمعة، بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، إذا لم يحصل تقدّم على صعيد إزالة القيود المفروضة على صادراتها من الأسمدة والمنتجات الغذائية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة إلى أنقرة، إنّه «إذا لم يحصل تقدّم على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل عمّا إذا كان هذا الاتفاق ضرورياً»، بحسب وكالة «فرانس برس».

اتفاق صادرات الحبوب والأزمة السورية

ويبحث وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، في تركيا مستقبل اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية، الذي كانت أنقرة أبرز الأطراف الراعية له إلى جانب ملف سورية.

- لافروف في تركيا لبحث اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

وتتحرك روسيا وتركيا بشكل مشترك في عدة ملفات دولية، وتشدد موسكو على ضرورة تنسيق المواقف مع أنقرة، بحسب وزارة الخارجية الروسية.