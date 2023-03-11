رئيس «إل جي» يواجه دعوى ميراث قضائية من عائلته

القاهرة - بوابة الوسط

أقامت عائلة رئيس مجلس إدارة مجموعة «إل جي» كو كوانغ-مو دعوى قضائية ضده بشأن الميراث الذي حصل عليه قبل أكثر من 4 سنوات، في نزاع يُخشى أن يؤثر على إدارة رابع أكبر مجموعة تجارية عملاقة في البلاد.

وأقامت زوجة والد كو وشقيقتاه من والده دعوى قضائية أمام محكمة منطقة سيئول الغربية في يوم 28 فبراير، إذ يطالبن بإلغاء توزيع الميراث الذي حدث بعد وفاة كو بون-مو، الرئيس السابق الراحل لمجموعة «إل جي»، في مايو عام 2018، وفق وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.