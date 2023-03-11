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رئيس «إل جي» يواجه دعوى ميراث قضائية من عائلته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 08:59 صباحا
رئيس «إل جي» يواجه دعوى ميراث قضائية من عائلته
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أقامت عائلة رئيس مجلس إدارة مجموعة «إل جي» كو كوانغ-مو دعوى قضائية ضده بشأن الميراث الذي حصل عليه قبل أكثر من 4 سنوات، في نزاع يُخشى أن يؤثر على إدارة رابع أكبر مجموعة تجارية عملاقة في البلاد.

وأقامت زوجة والد كو وشقيقتاه من والده دعوى قضائية أمام محكمة منطقة سيئول الغربية في يوم 28 فبراير، إذ يطالبن بإلغاء توزيع الميراث الذي حدث بعد وفاة كو بون-مو، الرئيس السابق الراحل لمجموعة «إل جي»، في مايو عام 2018، وفق وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

تقليد متبع في «إل جي»
ذكر أن كو كوانغ-مو هو ابن شقيق الرئيس الراحل، وقد تبناه في عام 2004 بعد وفاة ابنه الوحيد في حادث سيارة، وقد أصبح رئيسا للمجموعة في يونيو عام 2018. وتستمر مجموعة «إل جي» في التقليد المتبع المتمثل في تولي الابن الأكبر لإدارة أعمال العائلة. وتطالب صاحبات الدعوى بتقسيم الميراث من جديد، وفقا للقانون الذي يتم بموجبه تقسيم الميراث بنسبة 60% للزوج أو الزوجة و40% للأطفال.

وكان رئيس المجموعة الراحل يمتلك 11.28% من أسهم «إل جي»، وقد ورث كو كوانغ-مو 8.76% منها ليصبح أكبر مساهم في المجموعة العملاقة والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركات «إل جي» للإلكترونيات وللشاشات وللكيماويات.

وورثت الابنة الكبرى 2.01% من أسهم والدها الراحل، وحصلت الابنة الثانية على 0.51% آنذاك، ولم ترث الزوجة كيم يونغ-سيك شيئا. وتقول مجموعة «إل جي» إن تقسيم الميراث كان «قانونيا» وأنه جرى بعد «مشاورات عديدة» بين أفراد الأسرة على مدى 5 أشهر بعد وفاة كو بون-مو.

وقالت المجموعة في بيانها: «من الصعب أن نفهم سبب إثارة هذه القضية الآن، بعد 4 سنوات من توزيع الميراث». وأضاف: «لا يمكن التسامح مع أي محاولة لزعزعة تقاليد (إل جي) وحقوقها الإدارية». وأضافت المجموعة إن الرئيس الحالي كان يسدد ضريبة الميراث، والتي تبلغ 720 مليار وون (543 مليون دولار أميركي)، على 6 أقساط على مدار 5 سنوات. ومن المقرر أن يسدد آخر دفعة بحلول نهاية العام الجاري.

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