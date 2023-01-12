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«إف تي إكس» للعملات المشفرة تستعيد أصولا بنحو 5 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 02:03 مساء
«إف تي إكس» للعملات المشفرة تستعيد أصولا بنحو 5 مليارات دولار
الرئيس التنفيذي السابق لمنصة «إف تي اكس» للعملات الرقمية، سام بانكمان-فريد. (الإنترنت)
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حددت بورصة العملات المشفرة المنهارة، المعروفة اختصارا بـ«إف تي إكس»، أصولا بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار، ومع ذلك، أبلغت محكمة الإفلاس الأميركية، الأربعاء، بأن حجم خسائر العملاء لا يزال غير معروف.

واتهم المدعون العامون الرئيس التنفيذي السابق للشركة، سام بانكمان فرايد، بتدبير عملية احتيال «ملحمية» ربما كلفت المستثمرين والعملاء والمقرضين مليارات الدولارات. وقال بانكمان فرايد إنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه حول خداع المستثمرين، وفق شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وقال محامي «إف تي إكس»، آندي ديتديريش،  لقاضي محكمة الإفلاس الأميركية جون دورسي في ديلاوير: «لقد حددنا نقودا وعملات مشفرة سائلة وأوراق مالية استثمارية سائلة بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار»، وأضاف أن الأموال المستردة لا تشمل الأصول التي صادرتها هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما، التي كانت «إف تي إكس» تتخذ منها مقرا لها، والتي كان بانكمان فرايد يعيش فيها عندما اُعتقل.

محطات في إفلاس «إف تي إكس»
ولم تُذكر أسماء معظم العملاء والمستثمرين الذين يواجهون خسائر في جلسات الاستماع. ومع ذلك، ذُكرت أسماء نجم كرة القدم الأميركية، توم برادي، وزوجته السابقة جيزيل بوندشين، ومالك فريق «نيو إنغلاند باتريوتس» لكرة القدم الأميركية، روبرت كرافت، في ملفات المحكمة.

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في ديسمبر الماضي، قُبض على بانكمان فرايد، البالغ من العمر 30 عاما، في جزر الباهاما، وسُلم إلى الولايات المتحدة، ووجهت إليه اتهامات بارتكاب «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة». وقدمت «إف تي إكس»، التي كانت قيمتها تُقدر بـ 32 مليار دولار قبل عام واحد، طلبا للحماية من الإفلاس في 11 نوفمبر. وتشير التقديرات إلى أن ثمانية مليارات دولار من أموال العملاء قد فُقدت.

واتهم المدعون الفيدراليون الأميركيون بانكمان فرايد باختلاس أموال عملاء «إف تي إكس» لسداد ديون في شركته التجارية للعملات المشفرة «ألاميدا ريسيرش» والقيام باستثمارات أخرى. وفي ديسمبر، وجه له ممثلو الادعاء ثماني تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات. كما رفعت الجهات الرقابية المالية دعاوى قضائية ضد بانكمان فرايد.

كما وجهت تهم إلى الشريك المؤسس لـ«إف تي إكس»، غاري وانغ، وكارولين إليسون، الرئيسة السابقة لشركة «ألاميدا»، بسبب أدوارهما المزعومة في انهيار الشركة. وقالت السلطات إنهما يتعاونان مع التحقيقات. وفي أواخر ديسمبر، أُطلق بانكمان فرايد بكفالة قدرها 250 مليون دولار شرط ألا يغادر منزل والديه في كاليفورنيا. وفي مقابلة مع «بي بي سي» قبل اعتقاله، قال بانكمان فرايد: «لم أرتكب الاحتيال عن قصد. لا أعتقد أنني ارتكبت عملية احتيال. ولم أكن أرغب في حدوث أي من هذا. وبالتأكيد لم أكن مؤهلا كما كنت أعتقد».

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