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بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 11:37 صباحا
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»
الرئيس التنفيذي السابق لمنصة «إف تي اكس» للعملات الرقمية، سام بانكمان-فريد. (الإنترنت)
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وجهت النيابة العامة في نيويورك تهمًا جنائية عدة بالاحتيال الواسع النطاق للرئيس التنفيذي السابق لمنصة «إف تي إكس» للعملات الرقمية، سام بانكمان-فريد، بعد الانهيار المفاجئ لشركته.

وجاء توجيه الاتهام بعدما مثل بانكمان-فريد في محكمة في جزر الباهاماس، حيث أشار إلى أنه سيتصدى لطلب واشنطن ترحيله إلى الولايات المتحدة طالبًا إطلاقه بكفالة بانتظار انعقاد جلسة الاستماع إليه، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي قاعة المحكمة في ناساو حيث حضر مسؤولون في السفارة الأميركية وأقرباء لبانكمان-فريد، شددت النيابة العامة في باهاماس على وجوب عدم إطلاق المشتبه به بكفالة بانتظار جلسة البت في طلب ترحيله خشية هربه من البلاد، وفق ما أفادت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية.

اتهامات لبانكمان بتبييض الأموال وخرق القوانين
وتشكل التهم الجنائية التي وجهتها النيابة العامة في نيويورك أكبر تهديد لبانكمان-فريد الذي يواجه خطر صدور حكم بالحبس لمدة طويلة؛ نظرًا إلى أن القضية تنطوي على مليارات الدولارات، وجاء في بيان لمحاميه مارك كوهين أن «بانكمان-فريد يجري مراجعة للتهم مع فريقه القانوني وينظر في كل ما لديه من خيارات قانونية».

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وجاء في اللائحة الاتهامية للنيابة العامة الأميركية أن بانكمان-فريد ضالع في عمليات تبييض أموال، وخرق قوانين تمويل الحملات، ومارس الاحتيال الإلكتروني منذ أسس شركته في العام 2019.

وأشارت النيابة العامة الأميركية إلى أن بانكمان-فريد «كان يدير منذ سنوات عملية احتيال كبرى حول خلالها مليارات الدولارات من أموال عملاء منصة التداول لفائدته الشخصية وللإسهام في نمو إمبراطورتيه للعملات المشفرة». 

بانكمان يرفض التزام الصمت
ومنذ شهر لا يكفّ بانكمان-فريد عن المشاركة في لقاءات إعلامية من جزر الباهاماس، رغم خطر تعرضه للمحاكمة بتهمة الاحتيال المالي بعدما أفلست بين ليلة وضحاها شركته التي كانت قيمتها في مطلع العام 32 مليار دولار.

وفي مطلع ديسمبر الجاري قال بانكمان-فريد إنه رفض نصيحة محاميه بالتزام الصمت الآن، مشددًا على أنه «من واجبي أن أشرح ماذا حدث»، وتقدمت «إف تي إكس» في 11 نوفمبر بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس بينما كانت تواجه نقصًا كبيرًا في السيولة وسيلًا من عمليات السحب من العملاء المذعورين. 

في ذلك الوقت، حصلت «إف تي إكس» على نحو عشرة مليارات دولار من أموال العملاء دون إذن، حسب جريدة «وول ستريت جرنال». وتركز الاهتمام الأكبر على العلاقة بين «إف تي إكس» و«ألاميدا ريسيرش» الشركة التجارية التابعة لها، وحسب وسائل إعلام أميركية فإن ثروة بانكمان-فريد التي كانت تبلغ نحو 16 مليار دولار تبخرت خلال أيام قليلة.

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