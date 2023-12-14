«الفيرفورجيه» اختيار أنيق لديكور منزلك

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت المعادن وخاصة الحديد تدخل في صناعة قطع من الإكسسوارات أو الأثاث أو في صناعة غرف بأكملها لكي تتحول مع الوقت إلى جزء أساسي من الديكور الداخلي.

وجذبت صناعة «الفيرفورجيه» بتناغم ألوانها عشاق الأثاث الراقي. خاصة مع تنوع تصاميمه ما بين أثاث الغرف الكاملة، مثل: الصالونات وغرف الطعام وغرف النوم والتحف الصغيرة من الشمعدانات والأباجورات والآنيات.

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ويمزج بعضها ما بين الحديد المطروق والخشب الطبيعي أو الرخام أو الجص وحتى الزجاج، وبألوان متعددة، مثل: الأخضر بتدرجاته الفاتحة والداكنة والذهبي والبرونزي والفضي والعاجي والفولاذي والفيروزي والأسود؛ حسب موقع «سيدتي».

وتشمل أهم خصائص «الفيرفورجيه»:

ـ المتانة والصلابة أكثر من أي خامة أخرى على الإطلاق.

ـ يتميز بسهولة تشكيله، وتعبر تصاميمه عن دقة متناهية.

ـ سهولة دمج الحديد مع خامات مختلفة، مثل: الزجاج الملون والخشب.

- التحكم بدرجة الألوان المناسبة للديكور العام للمكان.

- الإبداع في «الفيرفورجيه» لا يقف عند حد معين.

ديكور أنيق لاستخدام متعدد للفرفورجيه (أرشيفية: الإنترنت)