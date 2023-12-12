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أفضل أنواع الرخام في المطابخ بديكور متعدد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 10:25 صباحا
أفضل أنواع الرخام في المطابخ بديكور متعدد
للرخام كلاسيكية خالدة وهو يرادف الأناقة والرفاهية والجودة. (أرشيفية: الإنترنت)
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تجهيز المطبخ يعتمد بشكل أساسي على وجود الرخام الذي لا يعتبر كجرد ديكور بل هو عامل مهم في عديد الاستخدامات، مثل تقطيع الخضروات والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى أنه يجب اختيار نوع قوي لتحمل وضع بعض من الأجهزة الكهربائية المستخدمة بالمطبخ، حسب موقع «سيدتي».

أنواع مفضلة من الرخام
وهناك أنواع مفضلة من الرخام في المطابخ، وهى متعددة الألوان والعروق، لكن هناك خمسة أنواع رئيسة:

1- الـ«كريما مارفل» المسمى أيضا بـ«الرخام البيج الإسباني»؛ الحجر المذكور أنيق ودافئ اللون مع عروق ناعمة متدرجة بلون القرفة والأصفر والأبيض وحتى البيج والذهبي.
وهو يستخدم في تصميم سطح «الجزيرة» والأرضيات والـ«كونترتوب»، كما يتألق عند الدمج بالخشب أو الحديد.

الرخام الأسود لديكور مطبخ أنيق
كل ما تريد معرفته عن بديل الرخام

2. الرخام الـ«كرارا» إيطالي المصدر بارز بلونه الأبيض، كما بالأزرق الضارب إلى الرمادي والرمادي. يستخدم في تكسية الأرضيات والـ«كونترتوب».

3. الـ«كلكتا» إيطالي أيضا، لكنه نادر وباهظ الثمن. يلفت بعروقه الجميلة وبمتانته.

4. «الستتواريو» الإيطالي الرمادي الفاتح اللماع ذو العروق المميزة والملونة بألوان أغمق.

5. الـ«إمبيرادور» الإسباني متوافر بألوان داكنة.

اختيار لون الرخام
ويظل للرخام الأبيض كلاسيكية خالدة وهو يتناسب مع كل أنماط الديكور ويرادف الأناقة والرفاهية والجودة.

عند اختيار لون الرخام، لا سيما للـ«كونترتوب»، يطرح السؤال عم هو مفضل: التشطيب اللماع أم المطفأ (مات)؟ لتأتي الإجابة على الشكل الآتي: يبدو سطح العمل اللماع بارزا ويعكس الكثير من الضوء ويسهل مهام تنظيفه، لكن هذا التشطيب أكثر حساسية للبقع وبصمات الأصابع.

في العموم، يبدو أكثر إشراقا ومثاليا للمطابخ الصغيرة أو تلك التي لا تصلها إضاءة كافية. أما الأسطح «المات» أسهل في التنظيف وقليلة الصيانة وخشنة لناحية الملمس مقارنة باللماعة وتشيع إحساسا بالقرب من الطبيعة أكثر.

الإيجابيات والسلبيات
تتعدد الإيجابيات العائدة للـ«كونترتوب» أو سطح المجلى الرخام، وتشتمل على: المظهر الجذاب وبرودة الحجر ما يجعله مثاليا عند أداء مهام الطبخ وشدة التحمل وإشاعة الطابع الفخم (حتى إذا حل الرخام على الأرضية، في المطبخ) والتعمير طويلا.

بالمقابل، لهذا النوع من استخدامات الرخام سلبيات أيضا، مثل: مسامية الحجر ما يجعله يتلطخ بشكل دائم وسهولة الخدش، مع تحول الخدوش إلى حفر، كما أن تكلفته عالية.

للرخام كلاسيكية خالدة وهو يرادف الأناقة والرفاهية والجودة. (أرشيفية: الإنترنت)
للرخام كلاسيكية خالدة وهو يرادف الأناقة والرفاهية والجودة. (أرشيفية: الإنترنت)
للرخام كلاسيكية خالدة وهو يرادف الأناقة والرفاهية والجودة. (أرشيفية: الإنترنت)
للرخام كلاسيكية خالدة وهو يرادف الأناقة والرفاهية والجودة. (أرشيفية: الإنترنت)
للرخام كلاسيكية خالدة وهو يرادف الأناقة والرفاهية والجودة. (أرشيفية: الإنترنت)
للرخام كلاسيكية خالدة وهو يرادف الأناقة والرفاهية والجودة. (أرشيفية: الإنترنت)
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