الرخام الأسود لديكور مطبخ أنيق

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر وجود الرخام في المطبخ أمرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، ليس فقط لأنه يعطى لمسة جمالية خاصة، ولكن لعملية استخداماته، فهو الأسهل في التنظيف والأطول عمرا من المكونات الأخرى. ويعتبر الرخام الأسود من أكثر تلك الأنواع جاذبية وأناقة، حسب موقع «عالم الألوان».

يفضل الكثير من العملاء استخدامه، لأنه يعطي شكلا جذابا للمطبخ، ولقوة تحمله وسهولة تنظيفه.

كما أنه يتناسب مع جميع أنواع الديكورات المختلفة، ويتحمل عوامل كثيرة موجودة في المطبخ مثل الحرارة والرطوبة والمياه.

ويفضل استخدامه في المطابخ الكبيرة، ويتميز بأنه لا يتأثر بالمياه، بالإضافة إلى سهولة تنظيفه. كما أنه يستخدم في المطابخ العصرية والحديثة، لما يضفيه من حيوية ورقي للمطبخ.

عيوب الرخام الأسود

لا يتناسب مع المطابخ ذات المساحة الصغيرة، لأنه يعمل على تضييقها.

يؤخذ عليه سعره الباهظ مقارنة بأسعار أنواع الرخام الأخرى.

لا يمكن مشاهدة ما قد يسقط عليه، للونه الغامق.

نصائح مهمة للحفاظ على رخام أسود لامع

هناك عدة نصائح يجب عليك اتباعها من أجل الحفظ على الرخام الأسود اللامع، وهي:

- احرصي على عدم تقطيع الخضراوات بشكل مباشر على الرخام، حتى لا تتسببي في تجريحه.

- أزيلي أي بقع تجدينها على الرخام فور وقوعها، ليسهل عليك إزالتها فورا.

- استخدمي أقمشة ناعمة مع الماء الساخن والصابون السائل في تنظيف رخام المطبخ، حتى لا تجدي به أي خدوش.

كيفية اختيار رخام المطابخ

هناك عدة أمور يجب مراعاتها عند اختيار رخام المطابخ، وهي:

- اختاري نوع رخام يكون أكثر متانة وجودة، ليصلح للاستخدام على المدى البعيد.

-لمطبخك.. رخام أم جرانيت؟

-مزيج الرخام والموزاييك.. ببساطة إنها الفخامة

- احرصي على انتقاء نوع رخام يكون أقل مسامية، حتى لا يتشرب السوائل، ويقاوم البقع والانسكابات، ويكون غير قابل للكسر والخدش بسهولة مثل الرخام الأسود.

- اختاري لون رخام مناسبا لمطبخك، على أن يكون متناسقا مع لون وتصميم أرضيات وبلاط مطبخك، ويكون أيضا مناسبا للاستخدام ولمساحة مطبخك.

- يجب أخذ قياسات المطبخ بدقة كبيرة من قِبل المختص أو الحرفي، لتضمني تركيب ألواح الرخام في مكانها الصحيح بدقة متناهية، ودون وجود زيادة في الرخام أو فراغ.

- اختاري مكان الرخام وشكله بدراسة جيدة وتأنٍ قبل شرائه، لأنك ستقضين فيه أكثر وقتك، ويجب أن يكون مريحا لك.

- احرصي على وضع ميزانية مسبقة قبل اختيارك نوع الرخام، لأن أسعار الرخام تختلف تبعا لاختلاف نوعه ومواصفاته وجودة تصنيعه، وغيرها من العوامل الأخرى.

الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)

الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)

الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)

الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)

الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)

الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)

الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)