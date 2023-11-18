  • Alwasat News
Atwasat

الرخام الأسود لديكور مطبخ أنيق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 09:00 صباحا
الرخام الأسود لديكور مطبخ أنيق
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يعتبر وجود الرخام في المطبخ أمرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، ليس فقط لأنه يعطى لمسة جمالية خاصة، ولكن لعملية استخداماته، فهو الأسهل في التنظيف والأطول عمرا من المكونات الأخرى. ويعتبر الرخام الأسود من أكثر تلك الأنواع جاذبية وأناقة، حسب موقع «عالم الألوان».

يفضل الكثير من العملاء استخدامه، لأنه يعطي شكلا جذابا للمطبخ، ولقوة تحمله وسهولة تنظيفه.
كما أنه يتناسب مع جميع أنواع الديكورات المختلفة، ويتحمل عوامل كثيرة موجودة في المطبخ مثل الحرارة والرطوبة والمياه.
ويفضل استخدامه في المطابخ الكبيرة، ويتميز بأنه لا يتأثر بالمياه، بالإضافة إلى سهولة تنظيفه. كما أنه يستخدم في المطابخ العصرية والحديثة، لما يضفيه من حيوية ورقي للمطبخ.

عيوب الرخام الأسود
لا يتناسب مع المطابخ ذات المساحة الصغيرة، لأنه يعمل على تضييقها.
يؤخذ عليه سعره الباهظ مقارنة بأسعار أنواع الرخام الأخرى.
لا يمكن مشاهدة ما قد يسقط عليه، للونه الغامق.

نصائح مهمة للحفاظ على رخام أسود لامع
هناك عدة نصائح يجب عليك اتباعها من أجل الحفظ على الرخام الأسود اللامع، وهي:
- احرصي على عدم تقطيع الخضراوات بشكل مباشر على الرخام، حتى لا تتسببي في تجريحه.
- أزيلي أي بقع تجدينها على الرخام فور وقوعها، ليسهل عليك إزالتها فورا.
- استخدمي أقمشة ناعمة مع الماء الساخن والصابون السائل في تنظيف رخام المطبخ، حتى لا تجدي به أي خدوش.

كيفية اختيار رخام المطابخ
هناك عدة أمور يجب مراعاتها عند اختيار رخام المطابخ، وهي:
- اختاري نوع رخام يكون أكثر متانة وجودة، ليصلح للاستخدام على المدى البعيد.

-لمطبخك.. رخام أم جرانيت؟
-مزيج الرخام والموزاييك.. ببساطة إنها الفخامة

- احرصي على انتقاء نوع رخام يكون أقل مسامية، حتى لا يتشرب السوائل، ويقاوم البقع والانسكابات، ويكون غير قابل للكسر والخدش بسهولة مثل الرخام الأسود.
- اختاري لون رخام مناسبا لمطبخك، على أن يكون متناسقا مع لون وتصميم أرضيات وبلاط مطبخك، ويكون أيضا مناسبا للاستخدام ولمساحة مطبخك.
- يجب أخذ قياسات المطبخ بدقة كبيرة من قِبل المختص أو الحرفي، لتضمني تركيب ألواح الرخام في مكانها الصحيح بدقة متناهية، ودون وجود زيادة في الرخام أو فراغ.
- اختاري مكان الرخام وشكله بدراسة جيدة وتأنٍ قبل شرائه، لأنك ستقضين فيه أكثر وقتك، ويجب أن يكون مريحا لك.
- احرصي على وضع ميزانية مسبقة قبل اختيارك نوع الرخام، لأن أسعار الرخام تختلف تبعا لاختلاف نوعه ومواصفاته وجودة تصنيعه، وغيرها من العوامل الأخرى.

الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الرخام الأسود لمطبخ أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
يعرض السبت على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة

يعرض السبت على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة
عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف

عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف
غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس

تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس
قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد

قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026

المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا

كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي

أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي
شاهد.. كولومبيا تصعق البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

شاهد.. كولومبيا تصعق البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا

روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا
روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»

روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»
إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء

إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء
كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب

كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب
مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين

مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين
 المزيد من ديكور

تعليقات

عناوين ذات صلة
طرق اختيار النوع المناسب للستائر في الديكور
طرق اختيار النوع المناسب للستائر في الديكور
ديكور عصري لستائر حمام أكثر حيوية
ديكور عصري لستائر حمام أكثر حيوية
أفكار جديدة لديكور خلفية السرير في غرفة النوم
أفكار جديدة لديكور خلفية السرير في غرفة النوم
الجديد في ديكور الأبواب الداخلية
الجديد في ديكور الأبواب الداخلية
طرق مبتكرة لاستخدام المرايا في ديكورات المنزل
طرق مبتكرة لاستخدام المرايا في ديكورات المنزل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ديكور مميز لنماذج غرف نوم تركية
ديكور مميز لنماذج غرف نوم تركية...
ديكور مطبخ أميركاني بالطوب الحراري
ديكور مطبخ أميركاني بالطوب الحراري...
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة...
أخطاء شائعة في ديكور الصالون المودرن يجب تجنبها
أخطاء شائعة في ديكور الصالون المودرن يجب تجنبها...
ديكور عصري لستائر حمام أكثر حيوية
ديكور عصري لستائر حمام أكثر حيوية...
المزيد
الرخام الأسود لديكور مطبخ أنيق
الرخام الأسود لديكور مطبخ أنيق...
3 نقاط في الديكور قبل اختيار السرير
3 نقاط في الديكور قبل اختيار السرير...
ديكور منزلك أكثر أناقة مع اللوحات الجدارية
ديكور منزلك أكثر أناقة مع اللوحات الجدارية...
طرق مبتكرة لاستخدام المرايا في ديكورات المنزل
طرق مبتكرة لاستخدام المرايا في ديكورات المنزل...
الجديد في ديكور الأبواب الداخلية
الجديد في ديكور الأبواب الداخلية...
المزيد