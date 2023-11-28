كل ما تريد معرفته عن بديل الرخام

القاهرة - بوابة الوسط

تركيب الرخام في المنزل يعد من أهم اللمسات الجمالية للمنزل. لكن في ظل أرتفاع الأسعار، أصبح استخدام الرخام في جميع أنحاء المنزل مكلفا جداً لأصحاب المنازل. لذلك، ظهرت بدائل الرخام التي يجري صنعها هندسياً، لتحل محل الرخام.

لذا، نقدم لك المعلومات الكافية عن بديل الرخام، وأنواعه وأشكاله. تعرف عليها معنا، واختار منها بنفسك وفقا لموقع «المدونة».

ما هو بديل الرخام؟

- هي ألواح PVC الرقيقة جدا، حيث لا يتجاوز سمكها ثلاثة مليمتر. كما أن بديل الرخام مصنوع من مادة الكوارتز الطبيعية بـ90%، بالإضافة إلى 10% من الأحجار والرمل والأسمنت والبلاستيك، وغيرها من مواد البوليريسين.

- بعد خلط جميع المواد مع بعضها بعضا، يجري وضعها في ضغط بخار عال، ثم تُصب في قوالب، لتعطي الشكل النهائي لبديل الرخام.

- بديل الرخام يشبه الرخام في شكله الخارجي، لذلك يُسمى «شبيه الرخام»، ولكن سعره أرخص بكثير من الرخام الطبيعي المكون من الأحجار الطبيعية، وسوف نتناول في الفقرات التالية أسعار بديل الرخام.

مزايا بديل الرخام:

- أسعار بديل الرخام أرخص من الرخام الطبيعي، حيث إن الرخام باهظ الثمن، لأنه مصنوع من الأحجار الطبيعية.

- سهولة في التركيب، حيث لا تستغرق عملية تركيب بديل الرخام سوى ساعات قليلة، وقد تستغرق يوما كاملا في المساحات الكبيرة.

- بدائل الرخام تتوافر بأشكال وألوان مختلفة، مما يعطي حرية الاختيار لتناسب جميع الأذواق. بينما الرخام الطبيعي تكون أشكاله محدودة.

- لوح بديل الرخام أخف وزناً من لوح الرخام الطبيعي. كما يتميز بسهولة التنظيف.

- يمكن أن يكون بديل الرخام ذو الجودة العالية عازل للصوت ومقاوم للرطوبة.

- ديكور شبيه الرخام يضيف جمالاً للمنزل، حيث إنه يتمتع بأشكال رائعة.

- مادة بديل الرخام غير قابلة للكسر.

عيوب بديل الرخام:

- جودة بديل الرخام لا تصل إلى مستوى جودة الرخام الطبيعي نفسها، ولكنه بديل رائع.

- بديل الرخام يكون قابلا للخدش.

- يحتاج إالى جدران نظيفة وخالية من العيوب حتى يجري تركيبه بالشكل الصحيح.

- بعض الخامات في بديل الرخام تكون غير جيدة، وبالتالي لا تعطي الجمال المطلوب للمنزل.

أنواع بديل الرخام:

بديل الرخام للجدران

- بدلاً من وضع ألواح رخام للجدران، التي سوف تكون باهظة الثمن، يمكنك الاستعانة بشبيه الرخام للجدران أو ما يسمى «بديل رخام الجدران».

- بديل الرخام للجدار هو ألواح شبيهة بالرخام يجرى لصقها على الجدار عن طريق السيليكون، لتعطي جمالا للمنزل.

- كما أننا ننصح وبشدة باستخدام ألواح بديل الرخام للجدران، لما لها من مزايا رائعة، ومن أهمها أنها تمنع الرطوبة وعازلة للصوت.

بديل الرخام للحمامات

- من المتعارف عليه استخدام السيراميك أو الجرانيت في الحمامات، لكن دائماً ما تظهر مشاكل الرطوبة. لذلك يعتبر بديل الرخام في الحمام حلاً رائعاً لمشاكل الرطوبة والمياه، حيث إن ألواح بديل الرخام مصنوعة من تركيبة من الأحجار والكوارتزيت الكيميائية وكاربونات الكالسيوم التي تقاوم المياه والرطوبة.