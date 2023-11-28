  • Alwasat News
Atwasat

كل ما تريد معرفته عن بديل الرخام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 10:32 صباحا
كل ما تريد معرفته عن بديل الرخام
نقدم لك المعلومات الكافية عن بديل الرخام، وأنواعه وأشكاله (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تركيب الرخام في المنزل يعد من أهم اللمسات الجمالية للمنزل. لكن في ظل أرتفاع الأسعار، أصبح استخدام الرخام في جميع أنحاء المنزل مكلفا جداً لأصحاب المنازل. لذلك، ظهرت بدائل الرخام التي يجري صنعها هندسياً، لتحل محل الرخام.

لذا، نقدم لك المعلومات الكافية عن بديل الرخام، وأنواعه وأشكاله. تعرف عليها معنا، واختار منها بنفسك وفقا لموقع «المدونة».

ما هو بديل الرخام؟
- هي ألواح PVC الرقيقة جدا، حيث لا يتجاوز سمكها ثلاثة مليمتر. كما أن بديل الرخام مصنوع من مادة الكوارتز الطبيعية بـ90%، بالإضافة إلى 10% من الأحجار والرمل والأسمنت والبلاستيك، وغيرها من مواد البوليريسين.

- بعد خلط جميع المواد مع بعضها بعضا، يجري وضعها في ضغط بخار عال، ثم تُصب في قوالب، لتعطي الشكل النهائي لبديل الرخام.

- بديل الرخام يشبه الرخام في شكله الخارجي، لذلك يُسمى «شبيه الرخام»، ولكن سعره أرخص بكثير من الرخام الطبيعي المكون من الأحجار الطبيعية، وسوف نتناول في الفقرات التالية أسعار بديل الرخام.

مزايا بديل الرخام:
- أسعار بديل الرخام أرخص من الرخام الطبيعي، حيث إن الرخام باهظ الثمن، لأنه مصنوع من الأحجار الطبيعية.

- سهولة في التركيب، حيث لا تستغرق عملية تركيب بديل الرخام سوى ساعات قليلة، وقد تستغرق يوما كاملا في المساحات الكبيرة.

- بدائل الرخام تتوافر بأشكال وألوان مختلفة، مما يعطي حرية الاختيار لتناسب جميع الأذواق. بينما الرخام الطبيعي تكون أشكاله محدودة.

- لوح بديل الرخام أخف وزناً من لوح الرخام الطبيعي. كما يتميز بسهولة التنظيف.

- يمكن أن يكون بديل الرخام ذو الجودة العالية عازل للصوت ومقاوم للرطوبة.

- ديكور شبيه الرخام يضيف جمالاً للمنزل، حيث إنه يتمتع بأشكال رائعة.

- مادة بديل الرخام غير قابلة للكسر.

عيوب بديل الرخام:
- جودة بديل الرخام لا تصل إلى مستوى جودة الرخام الطبيعي نفسها، ولكنه بديل رائع.

- بديل الرخام يكون قابلا للخدش.

- يحتاج إالى جدران نظيفة وخالية من العيوب حتى يجري تركيبه بالشكل الصحيح.

- بعض الخامات في بديل الرخام تكون غير جيدة، وبالتالي لا تعطي الجمال المطلوب للمنزل.

أنواع بديل الرخام:
بديل الرخام للجدران
- بدلاً من وضع ألواح رخام للجدران، التي سوف تكون باهظة الثمن، يمكنك الاستعانة بشبيه الرخام للجدران أو ما يسمى «بديل رخام الجدران».

- بديل الرخام للجدار هو ألواح شبيهة بالرخام يجرى لصقها على الجدار عن طريق السيليكون، لتعطي جمالا للمنزل.

- كما أننا ننصح وبشدة باستخدام ألواح بديل الرخام للجدران، لما لها من مزايا رائعة، ومن أهمها أنها تمنع الرطوبة وعازلة للصوت.

بديل الرخام للحمامات
- من المتعارف عليه استخدام السيراميك أو الجرانيت في الحمامات، لكن دائماً ما تظهر مشاكل الرطوبة. لذلك يعتبر بديل الرخام في الحمام حلاً رائعاً لمشاكل الرطوبة والمياه، حيث إن ألواح بديل الرخام مصنوعة من تركيبة من الأحجار والكوارتزيت الكيميائية وكاربونات الكالسيوم التي تقاوم المياه والرطوبة.

بديل الرخام للأرضيات
- دعنا نعود للخلف قليلاً، حيث إن أول استخدام للرخام كان في المطابخ، ثم بدأ استخدامه في الارضيات. لكن لارتفاع تكلفة الرخام، وعدم توافر أشكال متنوعة من الرخام، لتلبي جميع الرغبات والأذواق، لجأ العديد من أصحاب المنازل إلى شراء بديل الرخام للأرضيات، حيث إنه مضاد للرطوبة والحرارة، بالإضافة إلى شكله الرائع الذي يضيف لمسة سحرية في المنزل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس

«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار

فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار
«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟
مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين

مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين
شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»

شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»
اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم

اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم
تشريح القنفذ ـ القذافي والإعلام (15)

تشريح القنفذ ـ القذافي والإعلام (15)
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل

بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد

شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة

جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز ...
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في ...
«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا

«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
 المزيد من ديكور

تعليقات

عناوين ذات صلة
طرق مبتكرة لاستخدام المرايا في ديكورات المنزل
طرق مبتكرة لاستخدام المرايا في ديكورات المنزل
ديكور منزلك أكثر أناقة مع اللوحات الجدارية
ديكور منزلك أكثر أناقة مع اللوحات الجدارية
3 نقاط في الديكور قبل اختيار السرير
3 نقاط في الديكور قبل اختيار السرير
الرخام الأسود لديكور مطبخ أنيق
الرخام الأسود لديكور مطبخ أنيق
أحدث تصميمات النيش.. لديكور أنيق
أحدث تصميمات النيش.. لديكور أنيق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ديكور عصري لستائر حمام أكثر حيوية
ديكور عصري لستائر حمام أكثر حيوية...
سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي
سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي...
3 نقاط في الديكور قبل اختيار السرير
3 نقاط في الديكور قبل اختيار السرير...
أفكار جديدة لديكور خلفية السرير في غرفة النوم
أفكار جديدة لديكور خلفية السرير في غرفة النوم...
طرق اختيار النوع المناسب للستائر في الديكور
طرق اختيار النوع المناسب للستائر في الديكور...
المزيد
كل ما تريد معرفته عن بديل الرخام
كل ما تريد معرفته عن بديل الرخام...
أفكار فريدة من نوعها لديكورات غرف طعام جريئة
أفكار فريدة من نوعها لديكورات غرف طعام جريئة...
سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي
سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي...
أحدث تصميمات النيش.. لديكور أنيق
أحدث تصميمات النيش.. لديكور أنيق...
الرخام الأسود لديكور مطبخ أنيق
الرخام الأسود لديكور مطبخ أنيق...
المزيد