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أفكار فريدة من نوعها لديكورات غرف طعام جريئة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 10:03 صباحا
أفكار فريدة من نوعها لديكورات غرف طعام جريئة
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
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تحظى غرفة الطعام بأهمية مماثلة لغرف النوم وغرفة المعيشة عند اختيار ديكور المنزل، فهي المكان الذي يجتمع فيه أفراد الأسرة معًا، وبالتالي لابد من انتقاء التصميم الداخلي لهذه الغرفة بعناية، مع الأخذ بعين الاعتبار التفاصيل المهمة كافة.
وإذا تعلق الأمر باختيار تصميم جريء، فإن غرف الطعام هي المكان المناسب لها، فهي عادة ما تكون هذه الفراغات منفصلة عن مناطق المنزل الأخرى وتستخدم بشكل أقل من مساحات المعيشة اليومية، وهذا ما يجعلها فرصة أخرى لمفاجأة ضيوفك بمخطط تصميمي أكثر حيوية مما هو موجود في أي مكان آخر في المنزل، حسب موقع «هي».

إليك بعض الصور الممتعة لتصاميم غرف طعام فريدة وممتعة.

8 تصاميم جريئة لغرف الطعام لن تفشل في لفت الأنظار
وإذا كنت تشعرين بالملل من التصاميم الكلاسيكية والرسمية، فإن غرف الطعام هذه مساحات مثالية لك، تتسم بالجرأة وتعكس شخصيتك والتي نأمل أن تلهمك:

1- ورق جدران مميز:
غرفة طعام باللون الأبيض الصريح تحملها أرضية خشبية دافئة مع لمسة فريدة وأخيرة، في وجود تصميم أنيق لورق جدران يمنح من مسافة بعيدة تأثير العمق على الجدران، كما يعطى مظهرا فنيا مذهلا من مسافة قريبة.
2- تصميم المكتبة الجدارية:
المكتبة الجدارية رغم لونها الجريء تساعد على إضفاء الدفء والاهتمام البصري على المساحة دون تشتيت انتباهك عن بقية التشطيبات الجميلة.
كما يخلق مزيج الألوان الجميل كالمرجاني والأزرق مظهرا متماسكا وأنيقا لغرفة الطعام العصرية والبسيطة. بينما يضفي بلاط الأرضيات لمسة فاخرة على التصميم.

3- تأثر الأسود مع الأبيض الخاص والجريء:
يعكس مزيج الخشب الطبيعي والأسود جاذبية خاصة، وتعمل اللوحات الجدارية على رفع مستوى التصميم وإضفاء الديناميكية على المساحة دون أن تخرج عن الإطار العام.

4-غرفة انتقائية بالخشب الطبيعي:
يبرز القوام الخشبي أمام خلفية من الجدران البيضاء المشرقة. ويكتمل المظهر بالنباتات الموضوعة على الطاولة مع لوحة معلقة تحمل منظرا طبيعيا.
وتتميز غرفة الطعام العصرية بإطلالة مميزة من خلال نوافذها الممتدة من الأرض حتى السقف وإطاراتها السوداء التي توفر مظهرًا مفتوحًا وجيد التهوية.

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5-النمط الصناعي:
بفضل الزجاج السخي، تتمتع غرفة الطعام بأجواء مشرقة وواسعة، وتكمل الطاولة الخشبية والكراسي المعدنية إطلالة الطبيعة بموادها وتوفر مساحة كبيرة للوجبات العائلية الكبيرة، كما تسلط الثريا الضوء على منطقة تناول الطعام وتضيف جرعة من التألق.

6- ألوان جريئة غير شائعة:
لكى تكون الغرفة فريدة من نوعها ومختلفة فينبغي اختيار ألوانها على الأقل، وتضيف السجادة القليل من الراحة والدفء كما، تخلق اللوحات خلفية جميلة لمنطقة تناول الطعام.

7- اللون الواحد:
يتميز تصميم غرفة الطعام الحديثة بأثاث بسيط وخطوط نظيفة، وتوفر كذلك طاولة الطعام الخشبية والكراسي الجلدية السوداء مساحة للتجمعات الكبيرة، وتعليق لوحة على الجدار يخلق خلفية فنية تكمل المظهر الحديث.

8- المزج بين الأنماط والقوام:
تتميز غرفة الطعام الفريدة بتصميم حديث مع راحة فاخرة؛ حيث يتم تسليط الضوء على طاولة الطعام من خلال الثريا. وتصميم الطاولة البسيط والمميز بوجود خلفية بها لوحة جدارية تبعث الحيوية على التصميم العام.

تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات جريئة لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
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