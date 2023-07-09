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لعشاق اللون الزهري.. أفكار لديكور غرفة المعيشة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 09 يوليو 2023, 03:19 مساء
لعشاق اللون الزهري.. أفكار لديكور غرفة المعيشة
ديكور من اللون الزهري لغرفة المعيشة. (موقع yourhomestyle)
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اللون الزهري من الألوان الرائعة التي يمكن إضافتها لغرفة المعيشة، وتمنح شعورًا بالراحة والمرح، ويمكن مزجه مع قائمة من الألوان والظلال المختلفة، وكذلك الخامات المختلفة.

وعند تصميم مساحتك الخاصة في غرف المعيشة، يجب الانتباه إلى تنسيق التفاصيل الصغيرة من الإضاءة إلى الإكسسوارات ودهان الحوائط لخلق بيئة محببة مريحة للنظر.

وتختلف درجات اللون الزهري التي يمكن استخدامها ودمجها في غرف المعيشة العصرية، من الزهري الفاتح من الطيف، والوردي ولون سمك السلمون. وهناك ظلال الأكثر حيوية مثل المرجان والفوشيا.

الميزة في اللون الزهري أنه من السهل تنسيقه مع الكثير من الألوان الأخرى، مثل اللون الأخضر والأزرق والألوان الترابية، لذلك من السهل إنشاء لوحة ألوان متماسكة يكون مركزها اللون الزهري، حسب موقع « yourhomestyle».

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تنسيق اللون الزهري في غرفة المعيشة
هناك عديد من الأفكار يمكن من خلالها استخدام اللون الزهري، أولها اعتماد قطع كبيرة من الأثاث بدرجة من درجات الزهري، قد تكون الكنبة أو المقاعد، على أن تكون هذه القطعة هي محور الغرفة، وتنسيق الإكسسوارات والإضاءة التي تناسبها.

يمكن كذلك استخدام درجة من الزهري في السقف، وهي من الأفكار الغريبة لكنها تمنح إحساسًا بوسع المساحة، وتساعد في زيادة إضاءة الغرفة، كما تضفي لمسة من المرح على غرفة المعيشة.

إذا كنت من محبي إضافة ديكور الأخشاب في حوائط غرفة المعيشة، يمكنك طلاء الخشب المستخدم بدرجة من درجات الزهري، وتنسيقه مع باقي الطلاء في الغرفة لإضفاء مظهر حيوي متجدد.

يمكن كذلك المزج بين أكثر من درجة من درجات الزهري، مثل الزهري الفاتح في الحوائط، مع الفوشيا في الأثاث، أو استخدام الألوان الترابية أو الوردي الباستيل.

وإذا كنت صاحب رؤية جريئة، يمكنك طلاء حائط بالكامل باللون الفوشيا الحيوي، مع الحرص على تنسيق ألوان الأثاث والسجاد بدرجات خفيفة من الزهري والألوان الترابية.

كما يمكن تنسيق درجات الزهري مع الخامات المختلفة، والمزيج الأمثل له يكون مع المعادن. ويمكن دائمًا اللجوء إلى تنسيق طاولات أو اكسسوارات من المعدن ذهبي اللون مع الزهري لإضفاء لمسة من الرقي.

ديكور من اللون الزهري لغرفة المعيشة. (موقع yourhomestyle)
ديكور من اللون الزهري لغرفة المعيشة. (موقع yourhomestyle)
ديكور من اللون الزهري لغرفة المعيشة. (موقع yourhomestyle)
ديكور من اللون الزهري لغرفة المعيشة. (موقع yourhomestyle)
ديكور من اللون الزهري لغرفة المعيشة. (موقع yourhomestyle)
ديكور من اللون الزهري لغرفة المعيشة. (موقع yourhomestyle)
ديكور من اللون الزهري لغرفة المعيشة. (موقع yourhomestyle)
ديكور من اللون الزهري لغرفة المعيشة. (موقع yourhomestyle)
ديكور من اللون الزهري لغرفة المعيشة. (موقع yourhomestyle)
ديكور من اللون الزهري لغرفة المعيشة. (موقع yourhomestyle)
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