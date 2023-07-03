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6 حيل بسيطة لتجميل حديقة منزلك

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 03 يوليو 2023, 10:52 صباحا
6 حيل بسيطة لتجميل حديقة منزلك
حديقة منزل. (الإنترنت)
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يغفل الكثير منا الاهتمام بحديقة المنزل، ويتركها من دون عناية، رغم أهميتها في توفير مساحة خارجية خاصة خلال العطلات، ورفع قيمة المنزل خلال عملية إعادة البيع.
 
ويمكن إضافة قيمة أكبر للمنزل عبر العناية والاهتمام بالحديقة الخارجية، والحرص على إضافة بعض اللمسات الجمالية من الألوان والإكسسوارات والمزج بين الخامات المختلفة، حسب جريدة «إكسبرس» البريطانية.

حيل لتجميل حديقة المنزل
لهذا يقدم خبراء التصميم الداخلي والديكور عدة نصائح لتجميل حديقة المنزل، أولها القيام بالصيانة الأساسية، من تهذيب الأعشاب، والعناية بالزرع، والتخلص من أي مخلفات أو قمامة.

ولإضافة لمسة جمالية، يمكن اللجوء إلى السلال المعلقة، لأنها محببة إلى العين، وتساعد في إنارة الحديقة، كما أنها تأتي مع ألوان وأشكال مختلفة تناسب الجميع.

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يمكن أيضا زراعة النباتات والأشجار الناضجة، وهي حيلة لها تأثير فوري في تغيير وجه حديقة المنزل، وتساعد في توفير بعض الخصوصية إذا جرى زراعتها حول الحديقة بدلا من استخدام الأسوار الخشبية.

وعليك أيضا الانتباه إلى مظهر الجزء الأمامي من الحديقة، وهي من أول ما يراه الزائر، وإضافة النباتات والورود مختلفة الألوان، وسلال الزرع الملونة وغيرها من الإكسسوارات.

ينصح خبراء الديكور كذلك باستخدام الأواني الفخارية الملونة للنباتات، لأنها تعطي مظهرا أنيقا وأجواء خاصة.

الحيلة الخامسة هي استخدام أوان وسلال صغيرة متوسطة الحجم مع النباتات كبيرة الحجم، وذلك لإعطاء الإحساس بكبر مساحة الحديقة.

ومن أفضل الحيل التي يمكن اللجوء إليها هو استخدام دهانات فاتحة مع سور الحديقة، وإضافة لمسة خشبية لمنح الحديقة مظهرا حيويا متجددا.

حديقة منزل. (الإنترنت)
حديقة منزل. (الإنترنت)
حديقة منزل. (الإنترنت)
حديقة منزل. (الإنترنت)
حديقة منزل. (الإنترنت)
حديقة منزل. (الإنترنت)
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