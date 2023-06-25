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بالصور.. أفكار بسيطة لديكور حوائط الحمام

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 25 يونيو 2023, 12:26 مساء
بالصور.. أفكار بسيطة لديكور حوائط الحمام
ديكور حمام. (الإنترنت)
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يهتم مصممو الديكور الداخلي، بشكل خاص، بإضفاء لمسة جمالية مميزة على حوائط الحمام، بغض النظر عن مساحته، لمنحه شخصيته الخاصة به.

وتختلف الأفكار التي يمكن استخدامها لتغيير ديكور الحمام الداخلي، حسب موقع «بيتر هومز»، مثل استخدام الأخشاب والإضاءة المختلفة والألوان وغيرها.

ويعد استخدام لمسات من الخشب من أسهل الأفكار تطبيقا، حيث يمكن استخدام الأرفف الخشبية وتنسيقها مع بعض إطارات الصور أو الكتب. كما يمكن استخدام المزهريات أو الورود بالألوان الترابية.

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يمكن أيضا تحويل حائط الحمام إلى لوحة فنية باستخدام ورق الحائط من اللونين الأبيض والأسود، مع استخدام إطارات بحجم كبير من الألوان أنفسها أو من اللون الذهبي.

كما يمكن التلاعب كذلك بألوان السيراميك المستخدم باستخدام بلاطات مزخرفة خلف الحوض والمرآة، مع استخدام أدوات إنارة بسيطة، مما يمنح لمسة جمالية خاصة للحائط.

ومن الأفكار الأكثر شيوعا تقسيم الحائط إلى جزءين، واستخدام دهانات من اللون المفضل في الجزء السفلي، مع استخدام ورق حائط مناسب في الجزء العلوي، واستكمال الديكور باستخدام الإضاءة أو مرايات كبيرة الحجم، لإضفاء لمسة من الرقي والفخامة.

ويمكن اللجوء دائما إلى استخدام ورق الحائط بنقوش قديمة نوعا ما، خصوصا في الحائط المقابل للحوض والمرايا.

ديكور حمام. (الإنترنت)
ديكور حمام. (الإنترنت)
ديكور حمام. (الإنترنت)
ديكور حمام. (الإنترنت)
ديكور حمام. (الإنترنت)
ديكور حمام. (الإنترنت)
ديكور حمام. (الإنترنت)
ديكور حمام. (الإنترنت)
ديكور حمام. (الإنترنت)
ديكور حمام. (الإنترنت)
ديكور حمام. (الإنترنت)
ديكور حمام. (الإنترنت)
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