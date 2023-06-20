بالصور: أفضل التصميمات للمطابخ الصغيرة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تعد المساحة الصغيرة للمطبخ من أكثر العيوب إثارة للضيق في المنزل، لأنه عادة ما يحتوي على عدد كبير من الأجهزة والأدوات المهمة لسيدة المنزل.

لهذا يحرص مصممو الديكور والمساحات الداخلية على التجديد في أفكار المطابخ صغيرة الحجم، للحفاظ على الجانب العملي للمساحة، وإضفاء لمسة جمالية في الوقت نفسه.

ومن النصائح المفيدة التي يقدمها موقع «الديكور» الأميركي هو استخدام خزانات بحجم أطول تصل إلى السقف لزيادة مساحة التخزين المتاحة. كما أن هذه الحيلة تجعل السقف يبدو أعلى، وبالتالي يمنح الشعور بكبر المساحة.

كما أن استخدام الألوان الموحدة والفاتحة يضفي شعورا بكبر المساحة، كما أنه يساعد على إنارة المطبخ، ما يزيد من الشعور بالراحة. ويعد اللون الأبيض من أفضل الألوان التي يمكن اعتمادها في المطابخ صغيرة الحجم.

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ويمكن اعتماد حيلة المطبخ المفتوح على مائدة الطعام، واستغلال المساحة الكلية للغرفتين، مع إضافة لمسات جمالية واعتماد إضاءة بسيطة ومتوازنة، لخلق شعور بمساحة أوسع.

ويمكن كذلك المزج بين نوعين أو أكثر من الخامات، مثل الأخشاب، وهي المفضلة لدى الكثيرين، والمعدن والأحجار، وهو ما يمنح أيضا الشعور بكبر المساحة.

ومن أجل الاستغلال الأمثل للمساحات، يلجأ بعض المصممين إلى الأرفف والخزانات المفتوحة، وهي تمنح الشعور بكبر المساحة مقارنة بالخزانات التقليدية.

ديكور مطبخ. (الإنترنت)

ديكور مطبخ. (الإنترنت)

ديكور مطبخ. (الإنترنت)

ديكور مطبخ. (الإنترنت)