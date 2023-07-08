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بالصور.. خطوات بسيطة تجعل منزلك أكثر فخامة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 08 يوليو 2023, 03:21 مساء
بالصور.. خطوات بسيطة تجعل منزلك أكثر فخامة
لمسات فاخرة لديكور المنزل. (موقع homesandgardens)
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تتمحور أكثر المنازل فخامةً وأبهةً وغلاءً على الراحة والشخصية، وبالتالي فإن المواد التي تختارها ستكون ذات أهمية قصوى إذا كنت تريد منزلًا ينضح بالرفاهية.

ولكن قبل أن تستثمر في تجديد كامل، فكر جيدًا، لأن إنفاق ثروة صغيرة على التركيبات والتجهيزات والطلاء لا يضمن دائمًا مظهرًا ذكيًا أو مصممًا أو ذو قيمة مقابل المال.

بدلاً من ذلك، يمكن تغيير وجه المنزل بالكامل من خلال الحد الأدنى من التحديثات التي لا تفسد الميزانية ولكنها تترك مساحتك تبدو باهظة الثمن وفاخرة. كل ما يحتاجه ديكور منزلك هو بعض التفاصيل المدروسة، حسب موقع (homesandgardens).

بالصور.. أفكار بسيطة لديكور حوائط الحمام
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

خطوات بسيطة لإضفاء لمسة من الرفاهية
الفكرة الأولى هو الاهتمام باختيار تصميم عصري للمطبخ، مع الاهتمام بوجود مساحة واسعة تكفي عديد الضيوف، وهو ما يطلق عليه خبراء التصميم «مطبخ اجتماعي».

ولتنفيذ هذه الفكرة عليك اللجوء إلى اختيار أنواع جديدة من الكراسي والطاولات، ويمكن استخدام المقاعد المدمجة، فهي فعالة في استيعاب العدد الأكبر من الضيوف، وتضفي لمسة عصرية جميلة.

من الخطوات الهامة أيضًا الاستثمار في الحمام. فالحمام ذو الطابع الفاخر يغير وجه المنزل بالكامل. وعندما يتعلق الأمر بتصميم الحمام، يمكن لرفاهية المساحة نفسها أن توفر ميزة كبيرة.

ويمكن استغلال الأسقف العالية والنوافذ الكبيرة وإمكانية دمج منطقة غرفة الاستحمام الواسعة، كذلك يمكن المزج بين المواد المختلفة في الديكور والإضاءة، والاستعانة بثريا كبيرة الحجم مميزة.

الاستعانة بمساحات تخزين مميزة. وهناك يمكن دائمًا اللجوء إلى فكرة مكتبة الحائط الكامل، مع استخدام الأخشاب الطبيعية، وديكورات كبيرة الحجم متناسقة على الأرفف.

إضافة إلى ذلك، ينصح بخلق نقطة تركيز في غرفة المعيشة «ليفينج»، من خلال الاستعانة بلوحة فنية كبيرة الحجم، أو قطعة أثاث مميزة في أحد الزوايا مع تنسيق الألوان والإضاءة المناسبة لها.

كما أنه من المستحيل تجاهل المدفأة ذات الطابع المعماري، لذا من الأفضل إنشاء مخطط يأخذ تلميحات من التصميم.

لمسات فاخرة لديكور المنزل. (موقع homesandgardens)
لمسات فاخرة لديكور المنزل. (موقع homesandgardens)
لمسات فاخرة لديكور المنزل. (موقع homesandgardens)
لمسات فاخرة لديكور المنزل. (موقع homesandgardens)
لمسات فاخرة لديكور المنزل. (موقع homesandgardens)
لمسات فاخرة لديكور المنزل. (موقع homesandgardens)
لمسات فاخرة لديكور المنزل. (موقع homesandgardens)
لمسات فاخرة لديكور المنزل. (موقع homesandgardens)
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