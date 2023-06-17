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أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 17 يونيو 2023, 01:33 مساء
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة
أخطاء في تصميم ديكور المنازل الصغيرة (الإنترنت)
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تعد المساحة الصغيرة في المنازل من التحديات الشائعة التي تواجه مصممي الديكور الداخلي، خصوصًا عند ترتيب الأثاث واختيار الألوان.

لكن مع بعض التغييرات البسيطة، يمكن تحويل المساحات الصغيرة إلى مساحات مميزة دون الشعور بالضيق، كما نقلت جريدة «إكسبريس» البريطانية.

هنا، يضع خبراء الديكور والتصميم الداخلي عددا من النصائح يجب تفاديها حتى لا تبدو مساحة المنازل أصغر، وأولها عدم استخدام أثاث بحجم أكبر من اللازم، وهو ما يعد من الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها، حيث ينصح الخبراء بوضع أبعاد الغرفة في الاعتبار عند تصميم الأثاث وتوزيعه.

ويتعين عند اختيار الأريكة، على سبيل المثال، ألا يتجاوز طولها ثلثي طول الحائط المقابل لها.

اختيار  الألوان الخاطئة
الخطأ الثاني هو اختيار نموذج الألوان الخاطئ، فالألوان الداكنة، على الرغم من شهرتها، وكونها المفضلة لدى الكثيرين، فإنها تمنح الإحساس بصغر المساحة.

ولهذا ينصح خبراء التصميم باستخدام الألوان الموحدة الفاتحة، لأنها تمنح الإحساس بوسع الغرفة، وتجعلها تبدو متجددة.

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الإفراط في استخدام الإكسسوارات
ينصح خبراء الديكور بالابتعاد عن الإفراط في استخدام الإكسسوارات والديكورات في الغرف صغيرة المساحة، لأنها تجعلها تبدو مكتظة.

ومن الأفضل التوازن بين عناصر الديكور، والحرص على ترك مناطق مفتوحة، حتى لا نحصل على غرف فوضوية.

إهمال الإضاءة
تعد الإضاءة من أهم عناصر التصميم الداخلي، خصوصًا في المساحات الضيقة والصغيرة.

وهناك بعض الحيل يمكن تطبيقها، للاستفادة القصوى من الإضاءة، سواء الطبيعية أو الصناعية، مثل وضع المرايات في مناطق مختلفة من الغرفة، لعكس الإضاءة الطبيعية، ومنح الإحساس بوسع المساحة.

كما يفضل استخدام الإضاءة غير المباشرة مثل المصابيح الجانبية، وإضاءة «إل إي دي» الشريطية، مع تجنب الإضاءة العلوية المباشرة، لأنها تعكس صغر المساحة.

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