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3 طرق بسيطة تساعدك على عزل الصوت في غرف المنزل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 01:41 مساء
3 طرق بسيطة تساعدك على عزل الصوت في غرف المنزل
إليك مجموعة من النصائح تمكنك من الحصول على بيت بلا ضجيج عن طريق عزل الصوت في الغرف. (أرشيفية: الإنترنت)
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يحتاج عزل الصوت في الغرفة إلى امتصاص الصوت عن طريق إضافة رغوة صوتية وألواح صوتية على الجدران، وتعليق الستائر فوق نقاط دخول الصوت، وفرد السجاد على الأرضية. علماً بأن المادة التي تمتصّ الصوت يجب أن تكون داخل المسار المباشر لمصدر الصوت، حسب «سيدتي».

فالأصوات العالية والمرتفعة كالموسيقى أو أي ضوضاء تحدث في الغرفة، يكون صداها مسموعا سواء كان المسكن عبارة عن شقة أو منزل مترامي الأطراف؛ لذلك عند البدء في التفكير في عزل الغرفة، هناك ثلاث نقاط مهمّة:

 مصدر الصوت
هل هناك ضجيج محدد تحاولين إخفاءه، مثل: الأصوات الصادرة من جهاز التلفزيون أو الآلة الموسيقية أو حركة المرور؟ يمكن عمومًا احتواء هذا النوع من الصوت في مكان محدّد. الخطوة الأولى في إخفاء الصوت هي تحديد مصدره.

نقطة الدخول
هي المنطقة التي يدخل عبرها الصوت إلى غرفتك. علماً بأن هذه النقطة قد تكون مجاورة لمصدر الصوت أو عبارة عن جدار، كما هي الحال في ما يخص الجدران المشتركة في الشقق أو المنازل الـ«دوبلكس».

كما أن النوافذ تمثّل أيضًا نقطة دخول شائعة للضوضاء غير المرغوب فيها.

 نقطة الانعكاس
بعد أن يدخل الصوت إلى مساحتك، سوف ينعكس مرة أخرى من نفس زاوية الدخول.

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طرق بسيطة مجرّبة
الستائر: توفّر امتصاصًا للصوت الخارجي، وذلك عند اختيارها من أقمشة القطيفة السميكة. إلى ذلك، تعمل الستائر على امتصاص الضوضاء المحيطة التي تنتشر حول الجزء الداخلي من المساحة.

السجّاد: للقضاء على ضوضاء الجيران، يفيد فرد السجاد السميك، بالإضافة إلى لبادة أسفله.

الأثاث المنجد: لإضافة الأثاث المنجد إلى مساحتك فعاليّة في امتصاص الصوت، إذ من شأن هذه الخطوة منع الصوت من الارتداد. وثمة طريقة أخرى تقضي بإضافة بطانيات سميكة أو وسائد من القطيفة في أنحاء المكان.

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