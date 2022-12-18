4 خطوات لتنظيف قماش «الأريكة»

القاهرة - بوابة الوسط

تنظيف «الأريكة» القماش من البقع قد يشكل هاجسًا فلا مهرب من الأوساخ وانسكاب السوائل عليها، لذلك نقدم إليكِ بعض النصائح المفيدة التي تساعد في تنظيف قماش الصالون من أصعب أنواع البقع ويعود كالجديد، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

- نستخدم المكنسة الكهربائية مع قطعة الفرشاة المرفقة لتنظيف الأوساخ من سطح الأريكة مع التأكد من تنظيف الزوايا الضيقة، حيث تتراكم فتات الطعام والغبار وشعر الحيوانات الأليفة ونطبق نفس الطريقة على الوسائد.

- ننظف المناطق الخشبية أو المعدنية حيث يتم مسح أقدام الأريكة والأجزاء الأخرى غير النسيج بمحلول من الماء الدافئ والصابون السائل.

- خلط ¼ كوب خل مع ¾ ماء دافئ وملعقة كبيرة من صابون غسيل الأطباق ووضع المزيج في زجاجة رذاذ وترش البقعة وتفرك بقطعة قماش ناعمة ثم استخدام قطعة قماش ثانية مبللة بالماء لإزالة الصابون ثم تجفف بالمنشفة.

- ندع الأريكة تجف حيث يتم استخدام منشفة لامتصاص أي مياه زائدة متبقية على سطح الأريكة وتوجيه هواء المروحة عليها كي تجف تمامًا.