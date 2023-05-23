باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك

القاهرة - بوابة الوسط

يعكس شكل وألوان ديكور المنزل أمزجة سكانه، ويعود الاختيار الجيد للألوان إيجابيا على الحالة النفسية، ويجلب طاقة إيجابية للناظرين، ولذا فإن هناك نصائح يمكن الأخذ بها لكي تملك بيتا بأثاث متناسق وجميل.

لاستخدام الألوان في الديكور الداخلي، في العموم، تجب مُراعاة النقاط الآتية، كما يوضح موقع «سيدتي»:

1- حجم الفراغ المعماري ونسبة الإضاءة الطبيعية التي يحظى بها؛ فإذا كان الفراغ ضيّقًا ومُظلمًا، يُفضّل اختيار الألوان الفاتحة، والعكس صحيح.

2- لا بدّ من اختيار الألوان التي تُعزّز الطاقة الإيجابيّة في الفراغ المعماري وتمنح القاطنين شعورا بالراحة والتفاؤل.

3- التوازن في الديكور.

4- الألوان الحيادية، ومنها: الأبيض أو البيج، تحل على أساسيات الغرفة، مثل: الأسقف والجدران والأرضيات، كما قطع الأثاث الرئيسية. لناحية الألوان المبهجة، فقد تحملها التفاصيل، مثل: الأكسسوارات والوسائد.

5- الألوان الترابية مناسبة لطلاء الجدران ومنسوجات الأثاث، وهي مُنوّعة ومرنة وسهلة الدمج بالألوان البهيجة الدارجة.

6- في غرف النوم الرئيسة، يُنصح باختيار الألوان الهادئة والفاتحة، لا سيما البيج والأزرق، وفي غرف نوم الأطفال، يُسمح بدمج الألوان البهيجة ببعضها البعض، لا سيما الأصفر والبرتقالي والأخضر.

7- في صالات الاستقبال، يُحبّذ حلول الألوان الدالّة على الفخامة، لا سيما درجات الألوان الترابية، والبنفسجي، مثلًا.

8- من الجذّاب استخدام المعادن اللمّاعة، ومنها: الذهبي أو الفضي في الأكسسوارات وإطارات المرايا واللوحات وقواعد الطاولات والفواصل ووحدات الإضاءة المنوعة. هذه لمحة عن المعادن المُفضّلة في ديكورات 2023.



هناك مروحة واسعة من الألوان المبهجة في إطار ديكور 2023، منها:

الأصفر: لون مشرق يُضيف البهجة والتفاؤل ويُعزّز الإضاءة أينما يحلّ.

الأزرق: لون أنيق يُحقّق الاسترخاء ويشيع جوًّا مريحًا وراقيًا ومُرحّبًا في غرف الاستقبال.

الأحمر: لون قوي وجريء يفرض حضوره أينما يحل، لذا تُستخدم نسبة بسيطة منه في الديكور الداخلي، وذلك من خلال تفاصيل بسيطة.

يتماشى الأحمر، مع ألوان عدّة، لا سيما الرمادي والأسود والأبيض والوردي.

الزهري: ينسجم مع ألوان عدة، سواء كانت فاتحة أو داكنة، كما يُناسب غرف المنزل كافة.

أشكال ديكور 2023، (سيدتي)

أشكال ديكور 2023، (سيدتي)

أشكال ديكور 2023، (سيدتي)

أشكال ديكور 2023، (سيدتي)