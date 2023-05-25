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4 أفكار اقتصادية لتجديد غرفة المعيشة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 12:19 مساء
4 أفكار اقتصادية لتجديد غرفة المعيشة
نقدم إليك طرقا عملية لكيفية تجديد غرفة المعيشة بميزانية اقتصادية. (الإنترنت)
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مع مرور الوقت والاستخدام المتكرر لأثاث المنزل والاستهلاك اليومي له، خصوصا غرفة المعيشة، ربما تلاحظين أن أثاثك بحاجة للتجديد وإعطاء لمسة إنعاش مختلفة لمنزلك، ومع الغلاء وارتفاع أسعار الأثاث في الفترة الأخيرة، أصبح التجديد بأقل التكاليف الحل، والبحث عن طرق موفرة تعطيك إحساس الراحة والتجديد في منزلك غاية كل ربة منزل.

لذلك نقدم إليك طرقا عملية لكيفية تجديد غرفة المعيشة «الأنتريه» بميزانية اقتصادية.

كسوة مميزة
- تباع الآن على مواقع الإنترنت وفي محلات المفروشات ما يعرف بـ«كسوة الأنتريه»، وهي عبارة عن غطاء مصنوع من أنواع مختلفة من الأقمشة بنقوش وخامات متعددة، تستخدم بوضعها مباشرة على الأنتريه للحصول على شكل جديد ومختلف، وأيضا للحفاظ عليه من التلف والاستهلاك المستمر، ومن مميزاتها أن أسعارها متفاوتة لتلائم الميزانيات كافة، إضافة إلى أنها سهلة التنظيف، وتناسب مختلف الأذواق.

إكسسوارات الكروشيه:
- استخدام المفارش الكروشيه الملونة أو محايدة الألوان كقطع إكسسوارات للأنتريه أو لترميم الأجزاء التالفة منه، من أفضل الحيل التي يمكن لأي ربة منزل تنفيذها بنفسها أو شرائها بأسعار مناسبة، لتحسين شكل أنتريه منزلها.

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التنظيف العميق:
- أحيانا تغير لون الأنتريه للبهتان أو اللون الداكن يكون بسبب سوء التنظيف أو استخدام منتجات تنظيف غير مخصصة لأقمشته، ما رأيك في إجراء جلسة تنظيف عميق لإزالة البقع والغبار والبهتان من الأنتريه الخاص بك عن طريق شركة تنظيف مخصصة، كذلك تتوافر لديهم منتجات تلميع الأخشاب بمختلف أنواعها، وهكذا سيبدو الأنتريه جديدا مرة أخرى.

إضافة قطعة عملية:
_ في بعض الأحيان لا يحتاج تجديد الأنتريه القديم سوى لقطعة أكسسوارات عملية ومميزة، كمفرش جديد أو لوحة أو طاولة جانبية أو مزهرية زرع أو حتى مكتبة صغيرة، مع تبديل أماكن قطع الأنتريه، لتحصلي على شكل جديد تماما.

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