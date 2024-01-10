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عيوب تظليل النوافذ وكيفية التغلب عليها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 12:46 مساء
عيوب تظليل النوافذ وكيفية التغلب عليها
هناك عيوب تنتج عن تظليل النوافذ وكيفية التغلب عليها (أرشيفية: الإنترنت)
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تثبيت تظليل نافذة سيارتك يجلب لك الكثير من الفوائد، ومن الحماية الأساسية من حرارة الشمس إلى جعل سيارتك تبدو أكثر برودة.
ولكن على الرغم من فوائد تعتيم الزجاج، فيما يلي ثلاثة عيوب لتظليل النافذة وكيفية التغلب عليها:

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القيادة في الليل
- يمكن أن يؤدي تثبيت الصبغة على نوافذ سيارتك إلى تحقيق الكثير لسيارتك، وحتى أنه يمكن أن يجعلك سائقًا أفضل في الصباح، ولكن مع حلول الليل يصعب رؤية الطريق من خلاله.

- بينما يمكن أن يمنحك رؤية أقل أثناء القيادة ليلاً مما يجعلك تشكل خطراً على نفسك وعلى السائقين الآخرين.

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ينكسر بسهولة
- وبعض مظلات نوافذ السيارات وحتى نوافذ المنزل تتكسر بسهولة بعد مرور بعض الوقت، وتصبح الفقاعات والشقوق مرئية وهذا ليس بالشيء الجيد وللتغلب على هذا، ابحث عن صبغة عالية الجودة، ولا تختار السعر على الجودة.

صعب التثبيت بشكل صحيح
- وإذا قررت تثبيت الصبغات لسيارتك، فلا بأس من القيام بذلك بنفسك طالما ستنفذ ذلك بشكل صحيح، حيث يمكن أن يجعل اللون الذي جرى تثبيته بشكل غير صحيح سيارتك تبدو مروعة بدلاً من جعلها تبدو رائعة.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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