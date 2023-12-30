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تعديل جديد لـ«لاند روفر ديفيندر» الكلاسيكية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 30 ديسمبر 2023, 01:43 مساء
تعديل جديد لـ«لاند روفر ديفيندر» الكلاسيكية
تعرف على تعديلات «ليجيند موتور» على «لاند روفر ديفيندر» (أرشيفية: الإنترنت)
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أجرت شركة «ليجيند موتور» في ولاية يوتا الأميركية عددا من التعديلات المذهلة على سيارة «لاند روفر ديفيندر» الكلاسيكية، لتنضم إلى صف طويل من الشركات التي تسعى لبث روح جديدة في سياراتها الأيقونية.

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التعديلات الجديدة
وأنهت الشركة أخيرا مشروعها الأول، الذي يحمل اسم «Signature Series 001»، وكانت «ديفيندر» أولى محاولاته. السيارة مبنية على جسم «جيب رانغلر جي كي» مع تبديل المحرك الأصلي بمحرك «في 8» سعة 6.2 لتر، بقوة 460 حصانا، و630 نيوتن من عزم الدوران، حسب موقع «كار سكوبس».

كما شملت التعديلات جوانب أخرى، بينها استخدام مكابح «Wilwood »، وخزان وقود كبير سعة 22.5 غالون، مدعوم بممتصات صدمات الخزان عن بُعد من صنع «Fox 2.5» القابلة للتعديل بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، صنعت الشركة ألواح هيكل جديدة من الألومنيوم مبطنة بمادة الكيفلار لسيارة «لاند روفر». كما جرى تجهيز السيارة المخصصة للطرق الوعرة أيضًا بمجموعة من العجلات والإطارات القوية التي تمتد إلى ما وراء أقواس العجلات.

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المقصورة الداخلية
فيما يتعلق الأمر بالمقصورة الداخلية، زينت الشركة المقاعد مستخدمة جلد الأنيلين المخيط يدويا، الذي يبدو فاخرا للغاية، وركبت لوحة قيادة جديدة وعجلة قيادة مكسوة بالجلد. ويوجد أيضًا حامل إطار متأرجح للخارج، وباب خلفي يحتوي على مضخم صوت ضخم لنظام الصوت الذي جرى تحديثه.

سعر السيارة
وكما هو متوقع، فإن شراء «ديفيندر» المحدثة لن يكون سهلا، إذ يبدأ سعرها من 250 ألف دولار.

تعرف على تعديلات «ليجيند موتور» على «لاند روفر ديفيندر» (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على تعديلات «ليجيند موتور» على «لاند روفر ديفيندر» (أرشيفية: الإنترنت)
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