عرض «فورد جي تي MkII» النادرة بسعر يصل إلى 1.7 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

صنعت «فورد» 45 نسخة فقط من سيارة «جي تي MkII» للسباقات، وهي واحد من أندر وألمع السيارات المخصصة لحلبات السباقات، وهي الآن تبحث عن مالكها الجديد بسعر يتراوح بين 1.55 و1.7 مليون دولار.

مميزات السيارة

و«فورد جي تي MkII» المعروضة طراز العام 2020، وهي السيارة رقم 18 من السيارات الـ45 التي بنتها «فورد» في كندا. وخضعت السيارة لبعض التعديلات حسنت أدائها بشكل كبير، حسب «كار سكوبس».

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ومن بين التعديلات الجديرة بالملاحظة، قسم الديناميكا الهوائية، حيث تتميز السيارة بجناح خلفي ضخم، مع صفائح نهائية كبيرة، ومشتت فريد من نوعه. كما أنها تأتي مع واجهة أمامية جديدة كليا. وتعمل تلك التحسينات على زيادة القوة الضاغطة بنسبة ملحوظة تصل إلى 400% مقارنة بالسيارة المخصصة للطرق التقليدية.

محرك السيارة

كما استبدلت «فورد» نظام التعليق الأصلي القابل للتعديل بمخمدات «Multimatic DSSV» قابلة للتعديل بخمسة اتجاهات.

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وجرى إنتاج «فورد جي تي MkII» بهدف إنتاج سيارة مشابهة لـ«جي تي جي تي3»، لكن الميزة التي تملكها السيارة مقارنة بسيارات السباقات هي حرية القيادة دون قواعد السباقات.

والسيارة مجهزة بمجرك تيربو مزدوج سعة 3.5 لتر، ينتج 700 حصان.

تعرف على مميزات و تفاصيل بيع «فورد جي تي MkII» النادرة (أرشيفية: الإنترنت)