  • Alwasat News
Atwasat

6 نصائح لمنع نقص زيت المحرك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 10:00 صباحا
6 نصائح لمنع نقص زيت المحرك
كيفية منع نقص زيت المحرك في سيارتك والحفاظ على سلامتك وسلامة السيارة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يعتبر نظام زيت المحرك من أهم أجزاء السيارة ويعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على صحة وسلامة سيارتك، فهو يقوم بتزييت جميع أجزاء المحرك ويحميها من الاحتكاك والتآكل، ومن المهم جداً الحفاظ على مستوى الزيت المناسب في المحرك، حيث إن نقص الزيت بشكل كبير قد يؤدي إلى تلف المحرك وتكلفة إصلاح باهظة، لذلك نقدم لك كيفية منع نقص زيت المحرك في سيارتك تعرف على الطريقة معنا وفقًا لموقع «سيارتك».

«ميني كوبر» تطرح تعديلات جديدة لطراز «كوبر واركس»

كيف تمنع نقص زيت المحرك في سيارتك؟
يمكن اتخاذ عدة إجراءات لمنع نقص زيت المحرك دون تسريب في سيارتك، ومن أهمها:

فحص مستوى الزيت بانتظام.
- يجب على صاحب السيارة فحص مستوى الزيت بانتظام، والتأكد من أنه في المستوى الصحيح، وإضافة الزيت عند الحاجة. ينصح باستخدام عدة أنواع من مقاييس مستوى الزيت للتأكد من دقة القراءة.

- فحص مستوى الزيت بانتظام يساعد على الكشف المبكر عن أي نقص في مستوى الزيت واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تأثيرها على أداء المحرك

10 نصائح للتعامل مع الشبورة أثناء القيادة

تغيير زيت المحرك بانتظام
- تغيير زيت المحرك بانتظام هو أحد الإجراءات الرئيسية التي تمنع نقص زيت المحرك بدون تسريب في السيارة. يقوم زيت المحرك بتزييت وتبريد أجزاء المحرك المتحركة، وبمرور الوقت والاستخدام، يتحلل الزيت ويفقد قدرته على الحماية والتزييت بشكل كافٍ.

- وبالتالي، يتم تغيير زيت المحرك بانتظام لضمان استخدام زيت جديد وفعال في تزييت وحماية المحرك، وبالتالي الحفاظ على مستوى زيت المحرك بشكل منتظم وتجنب نقص الزيت.

استخدام زيت المحرك المناسب
- استخدام زيت المحرك المناسب لنوع وموديل السيارة هو إجراء مهم يساعد في منع نقص زيت المحرك بدون تسريب. يختلف زيت المحرك من حيث اللزوجة والتركيبة والمواد المضافة بين النوع والآخر، ولذلك ينبغي استخدام الزيت المناسب للحفاظ على كفاءة المحرك.

الحد من القيادة العنيفة
- يعتبر الحد من القيادة العنيفة إجراء مهم يساعد في منع نقص زيت المحرك بدون تسريب. القيادة العنيفة والتي تشمل التسارع السريع والتوقف الحاد والقيادة بسرعات عالية يمكن أن تؤدي إلى زيادة استهلاك الزيت وتآكل المحرك وبالتالي نقص مستوى الزيت بدون تسريب.

ماذا يعني رمز «ACC» في سيارتك

- وذلك لأنه عندما تقود السيارة بسرعة عالية أو بقوة عالية، فإن ذلك يضع ضغطًا إضافيًا على المحرك ويزيد من احتمالية نقص زيت المحرك بدون تسريب. وبالتالي، ينصح بالحد من القيادة العنيفة والحرص على القيادة بشكل متزن وسلس، وتجنب القيادة بسرعات عالية والتسارع السريع والتوقف الحاد، وذلك للحفاظ على سلامة وأداء المحرك وتجنب نقص الزيت بدون تسريب.

فحص الصمامات والختمات والأجزاء الداخلية للمحرك
- من ضمن الإجراءات التي تمنع نقص زيت المحرك بدون تسريب هو فحص الصمامات والختمات والأجزاء الداخلية للمحرك.

الصمامات:
- يمكن أن تتسبب الصمامات التالفة في تسرب زيت المحرك. يجب فحص الصمامات بانتظام للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

الختمات:
- يمكن أن تتسبب الختمات التالفة أيضًا في تسرب زيت المحرك. يجب فحص الختمات بانتظام للتأكد من أنها محكمة الإغلاق.

الأجزاء الداخلية للمحرك:
- يمكن أن تتسبب الأجزاء الداخلية التالفة للمحرك في تسرب زيت المحرك. يجب فحص الأجزاء الداخلية للمحرك بانتظام للتأكد من أنها سليمة.

- إذا كنت تلاحظ أي تسرب لزيت المحرك، فمن المهم أن تأخذ سيارتك إلى الميكانيكي لإصلاح المشكلة. يمكن أن يؤدي تسرب زيت المحرك إلى تلف المحرك، لذلك من المهم إصلاحه في أسرع وقت ممكن.

الحفاظ على درجة حرارة المحرك
- من المهم الحفاظ على درجة حرارة المحرك ضمن النطاق الطبيعي لمنع نقص زيت المحرك و يمكن أن يتسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك في تهيج زيت المحرك، مما قد يؤدي إلى تسربه و يمكن أن يتسبب انخفاض درجة حرارة المحرك أيضًا في نقص زيت المحرك، حيث قد لا يكون الزيت قادرًا على أداء وظيفته بشكل صحيح عند درجات الحرارة المنخفضة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية

«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية
«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟

«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟
«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو

«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو
«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة درنة؟

«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة ...
«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟

«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه الكاميرون

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه ...
«إسرائيل» تستخدم قنابل الفوسفور الأبيض أميركية الصنع في لبنان.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» تستخدم قنابل الفوسفور الأبيض أميركية الصنع في لبنان.. وواشنطن تطلب ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة
الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات

الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات
«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار بالمناخ

«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار ...
صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة ساحل اليمن

صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة ساحل اليمن
الحبس عامين لمدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي

الحبس عامين لمدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي
بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى

بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى
باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي

باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي
شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية ...
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة

«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة
منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر

منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبحاث حول إعادة استخدام بطاريات المركبات الكهربائية
أبحاث حول إعادة استخدام بطاريات المركبات الكهربائية
77 ألف دولار للحصول على أيقونة «لوسيد» الكهربائية الجديدة
77 ألف دولار للحصول على أيقونة «لوسيد» الكهربائية الجديدة
تعرف على تفاصيل «بولاريس» 2024 ذات العجلات الثلاث
تعرف على تفاصيل «بولاريس» 2024 ذات العجلات الثلاث
أنواع أضواء الفرامل على لوحة القيادة ومعناها
أنواع أضواء الفرامل على لوحة القيادة ومعناها
«ميني كوبر» تطرح تعديلات جديدة لطراز «كوبر واركس»
«ميني كوبر» تطرح تعديلات جديدة لطراز «كوبر واركس»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا يعني رمز «ACC» في سيارتك
ماذا يعني رمز «ACC» في سيارتك...
بالفيديو.. تعرف على الجيل الجديد من «هيونداي توسان»
بالفيديو.. تعرف على الجيل الجديد من «هيونداي توسان»...
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار...
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى...
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة...
المزيد
عيوب التصنيع تجبر «مرسيدس» على استدعاء 2797 سيارة
عيوب التصنيع تجبر «مرسيدس» على استدعاء 2797 سيارة...
6 نصائح لمنع نقص زيت المحرك
6 نصائح لمنع نقص زيت المحرك...
«مرسيدس» تطرح فئة كهربائية جديدة للعام 2024
«مرسيدس» تطرح فئة كهربائية جديدة للعام 2024...
«ميني كوبر» تطرح تعديلات جديدة لطراز «كوبر واركس»
«ميني كوبر» تطرح تعديلات جديدة لطراز «كوبر واركس»...
أنواع أضواء الفرامل على لوحة القيادة ومعناها
أنواع أضواء الفرامل على لوحة القيادة ومعناها...
المزيد