«ميني كوبر» تطرح تعديلات جديدة لطراز «كوبر واركس»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت «ميني كوبر» النقاب عن نسخة خاصة من «جون كوبر واركس» فئة الهاتش باك بمظهرها التقليدي، لكن بأداء أكثر قوة.

تصميم السيارة

جرت تعديلات على «كوبر إس إي» مع إضافات «جون كوبر واركس» التي تقتصر على المظهر الخارجي فحسب، حيث تأتي مع شبكة أمامية أكبر تحمل شعار الشركة، وإضافات لامعة من اللون الأسود، حسب موقع «كار سكوب».

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كما تأتي مع وحدات إضاءة «إل إي دي» القياسية، وخطوط عرضية بسيطة. وزودت «ميني كوبر» طراز «جون كوبر واركس» بمجموعة من العجلات مقاس 18 بوصة بـ10 أذرع، وتصميم ثنائي اللون، وفرامل من اللون الأحمر.

وتتميز السيارة كذلك بسقف متباين، وأغطية مرايا جانبية مطلية باللون الأحمر، ونقوش من اللون الأحمر فوق غطاء المحرك.

التصميم الداخلي

وفي المقصورة الداخية، يأتي طراز «جون كوبر واركس» مع مقاعد رياضية، وفرش من الجلد الفاخر، وتطريز من اللون الأحمر. كما تمزج لوحة الإعدادات والأبواب ببراعة بين اللونين الأسود والأحمر، مع شاشة عرض كبيرة للمعلومات.

محرك السيارة

ولم تدخل الشركة المصنعة تعديلات على محرك «جون كوبر واركس»، إذ تأتي مع محرك كهربائي واحد ينتج 215 حصانا، و330 نيوتن من عزم الدوران، موصول ببطارية سعة 54.2 كيلو واط في الساعة، تقطع مسافة 402 كم.

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وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 6.7 ثانية، ويمكن شحنها إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط.

تعديلات جديدة لـ«كوبر واركس».. تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)

تعديلات جديدة لـ«كوبر واركس».. تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)