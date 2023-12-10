  • Alwasat News
Atwasat

«ميني كوبر» تطرح تعديلات جديدة لطراز «كوبر واركس»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 10 ديسمبر 2023, 10:10 صباحا
«ميني كوبر» تطرح تعديلات جديدة لطراز «كوبر واركس»
تعديلات جديدة لـ«كوبر واركس».. تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشفت «ميني كوبر» النقاب عن نسخة خاصة من «جون كوبر واركس» فئة الهاتش باك بمظهرها التقليدي، لكن بأداء أكثر قوة.

تصميم السيارة
جرت تعديلات على «كوبر إس إي» مع إضافات «جون كوبر واركس» التي تقتصر على المظهر الخارجي فحسب، حيث تأتي مع شبكة أمامية أكبر تحمل شعار الشركة، وإضافات لامعة من اللون الأسود، حسب موقع «كار سكوب».

ماذا يعني رمز «ACC» في سيارتك

كما تأتي مع وحدات إضاءة «إل إي دي» القياسية، وخطوط عرضية بسيطة. وزودت «ميني كوبر» طراز «جون كوبر واركس» بمجموعة من العجلات مقاس 18 بوصة بـ10 أذرع، وتصميم ثنائي اللون، وفرامل من اللون الأحمر.

وتتميز السيارة كذلك بسقف متباين، وأغطية مرايا جانبية مطلية باللون الأحمر، ونقوش من اللون الأحمر فوق غطاء المحرك.

التصميم الداخلي
وفي المقصورة الداخية، يأتي طراز «جون كوبر واركس» مع مقاعد رياضية، وفرش من الجلد الفاخر، وتطريز من اللون الأحمر. كما تمزج لوحة الإعدادات والأبواب ببراعة بين اللونين الأسود والأحمر، مع شاشة عرض كبيرة للمعلومات.

محرك السيارة
ولم تدخل الشركة المصنعة تعديلات على محرك «جون كوبر واركس»، إذ تأتي مع محرك كهربائي واحد ينتج 215 حصانا، و330 نيوتن من عزم الدوران، موصول ببطارية سعة 54.2 كيلو واط في الساعة، تقطع مسافة 402 كم.

تحويل «بورش 964» إلى «كاريرا RS 2.7» كوبيه نسخة السبعينات

وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 6.7 ثانية، ويمكن شحنها إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط.

تعديلات جديدة لـ«كوبر واركس».. تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
تعديلات جديدة لـ«كوبر واركس».. تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
تعديلات جديدة لـ«كوبر واركس».. تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
تعديلات جديدة لـ«كوبر واركس».. تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحويل «بورش 964» إلى «كاريرا RS 2.7» كوبيه نسخة السبعينات
تحويل «بورش 964» إلى «كاريرا RS 2.7» كوبيه نسخة السبعينات
10 نصائح للتعامل مع الشبورة أثناء القيادة
10 نصائح للتعامل مع الشبورة أثناء القيادة
أبحاث حول إعادة استخدام بطاريات المركبات الكهربائية
أبحاث حول إعادة استخدام بطاريات المركبات الكهربائية
77 ألف دولار للحصول على أيقونة «لوسيد» الكهربائية الجديدة
77 ألف دولار للحصول على أيقونة «لوسيد» الكهربائية الجديدة
تعرف على تفاصيل «بولاريس» 2024 ذات العجلات الثلاث
تعرف على تفاصيل «بولاريس» 2024 ذات العجلات الثلاث
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا يعني رمز «ACC» في سيارتك
ماذا يعني رمز «ACC» في سيارتك...
بالفيديو.. تعرف على الجيل الجديد من «هيونداي توسان»
بالفيديو.. تعرف على الجيل الجديد من «هيونداي توسان»...
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار...
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى...
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة...
المزيد
«مرسيدس» تطرح فئة كهربائية جديدة للعام 2024
«مرسيدس» تطرح فئة كهربائية جديدة للعام 2024...
«ميني كوبر» تطرح تعديلات جديدة لطراز «كوبر واركس»
«ميني كوبر» تطرح تعديلات جديدة لطراز «كوبر واركس»...
أنواع أضواء الفرامل على لوحة القيادة ومعناها
أنواع أضواء الفرامل على لوحة القيادة ومعناها...
تعرف على تفاصيل «بولاريس» 2024 ذات العجلات الثلاث
تعرف على تفاصيل «بولاريس» 2024 ذات العجلات الثلاث...
77 ألف دولار للحصول على أيقونة «لوسيد» الكهربائية الجديدة
77 ألف دولار للحصول على أيقونة «لوسيد» الكهربائية الجديدة...
المزيد