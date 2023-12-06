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10 نصائح للتعامل مع الشبورة أثناء القيادة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 10:35 صباحا
10 نصائح للتعامل مع الشبورة أثناء القيادة
نصائح سهلة التطبيق لطريقة القيادة الآمنة تحت الشبورة (أرشيفية: الإنترنت)
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تعتبر الشبورة من أكثر الأمور التي يعاني منها سائقو السيارات خلال فصل الشتاء، حيث تعوق رؤية السائقين على الطريق، مما يجعلهم أكثر عرضة للوقوع في حوادث سير عديدة.

لذلك ينبغي على ملاك السيارات الإلمام بجميع الأمور التي تساعدهم على القيادة الآمنة في أثناء الليل، وفي ذلك نقدم إليكم نصائح سهلة التطبيق لطريقة القيادة الآمنة مع الشبورة وفقا لموقع «عالم السيارات».

أعراض تلف المساعد الخلفي للسيارة

استعمال الصابون
- يساعد الصابون على وضوح الرؤية على الطريق في حالة القيادة تحت الشبورة ويجرى وضع كمية مناسبة من صابون الغسيل على المساحة الخاصة بالزجاج الأمامي، وتشغيلها لمسح الزجاج بها.

تشغيل تكييف السيارة
- ويمكن تشغيل تكييف السيارة لطرد بخار الماء المتراكم على زجاج السيارة، وذلك عن طريق سحب البخار وطرده خارج السيارة.

التأكد من فعالية الماسحات الخاصة بالزجاج
- قد يبدأ بعض السائقين في قيادة السيارة دون التأكد من سلامة الماسحات الأمامية للسيارة، والتي تمثل دورا أساسيا في الحماية من الشبورة خلال فصل الشتاء.

مواد الشبورة
- بينما يتوافر لدى محلات مستلزمات قطع غيار السيارات سائل مخصص لإزالة الشبورة من أعلى الزجاج الخاص بالسيارة، وهو متوفرة بكثرة لدى متاجر بيع الإكسسوارات للسيارات.

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فحص الصمامات
- قد تتراكم الأبخرة داخل السيارة بسبب تلف صمامات السيارة، لذلك يُنصح بفحصها بصورة مستمرة.

ترك مسافة مع السيارة
- لا بد من ترك مسافة مناسبة مع السيارة على الطريق، لتفادي الاحتكاك بها دون قصد بسبب ضعف الرؤية نتيجة الشبورة.

تخطي السيارات
- مهما كنت في عجلة من أمرك، حاول ألا تتخطى السيارات التي أمامك وذلك لتجنب أي اصطدامات.

الحارة الوسطى
- التزام الحارة الوسطى بالطريق يقيك من خطر الاصطدام بسيارة متوقفة على جانبي الطريق.

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التوقف بالطريق
- يحظر على السائق أن يتوقف بالطريق مهما كانت الظروف، وإذا كان التوقف اضطراريًا لعطل ما بالسيارة فيجب التزام أقصى اليمين مع إضاءة أنوار السيارة بالكامل أو إشعال نيران بالقرب من السيارة لتنبيه القادمين.

الدليل
- في حالة تدني مستوى الرؤية أو انعدامها بشكل كامل، يرجح استخدام أضواء السيارات التي تسير أمام السائق كدليل لتجنب الاصطدام.
 

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