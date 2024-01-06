4 مؤشرات للوقود المغشوش

القاهرة - بوابة الوسط

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غش الوقود في المحطات، ما يؤدي إلى تضرر محركات السيارات. وصرح بعض المتخصصين في مجال هندسة البترول والطاقة بأنه يمكن معرفة إذا كان الوقود مغشوشا أم لا في أثناء القيادة .

وهناك أيضا المؤشرات التي تستطيع من خلالها معرفة إذا كان الوقود مغشوشًا أم لا، ومنها:

المحرك

- عند سماعك صوتا غريبا من المحرك في أثناء القيادة بعد التزود بالوقود، فهذا قد يدل على خلطه بالماء.

لون الوقود ورائحته

- يجب عليك فحص لون الوقود ورائحته، حيث إن إضافة الماء للوقود تعمل على تغيير لونه ورائحته. وعند استهلاك السيارة الوقود بمعدل أسرع من الطبيعي، فتوجه للميكانيكي من أجل فحصها.

توقف السيارة

- توقف المحرك بصورة مفاجئة قد يكون نتيجة الوقود المغشوش، لأنه يعمل على تلف المحرك، ويُضعف من أداء السيارة بشكل كبير.

دخان أسود

- عند خلط بنزين 95 ببنزين 80 يظهر دخان أسود، وهذا نتيجة عدم الاحتراق الكامل للوقود. ويسبب هذا الخلط أضرارا كبيرة في المحرك.

ولكي تتجنب غش الوقود، فيجب عليك أن تتبع تلك النصائح:

- زود سيارتك بالوقود من مكان محدد وموثوق فيه.

- الإقبال على محطات الوقود ذات الكثافة الجماهيرية.

- الكشف الدروي على المحرك، لاكتشاف أي عطل قد يظهر.



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