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«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 20 أغسطس 2023, 12:05 مساء
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض
شيء جديد شديد الحماسة سيكشف عنه في وقت قريب من «لامبورغيني» (الإنترنت)
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أثارت شركة «لامبورغيني» الإيطالية فضول المتابعين بإعلان غامض نشرته عن آخر إصداراتها، المقرر إطلاقه، اليوم السبت، في أسبوع مونتيري للسيارات بأميركا الشمالية.

ونشرت «لامبورغيني» على حسابها بمنصة «إنستغرام» صورة أرفقتها مع منشور غامض جاء به: «شيء جديد شديد الحماسة سيكشف عنه في وقت قريب»، حسب موقع «موتور1».

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وسبق وأعلنت الشركة الإيطالية أنها بصدد إطلاق سيارة كهربائية بالكامل خلال أسبوع مونتيري للسيارات، ولهذا يتكهن المتابعون بأن السيارة الكهربائية ستكون هي الإصدار المرتقب.

ويظهر في الصور جزء من سيارة بتصميم انسيابي لكن ذي خطوط حادة للسقف. وأعلنت «لامبورغيني» في السابق أن السيارة هي النموذج الأول من سلسلة الإنتاج الرابعة.

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في يوليو 2023، أكدت «لامبورغيني» أن أول سيارة كهربائية لها ستكون «2 + 2 جراند تورر».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان وينكلمان: إن السيارة ستكون أكثر قابلية للاستخدام اليومي من «هوراكان» أو «ريفويلتو» الجديدة. إنها أيضًا ليست سيارة دفع رباعي.

شيء جديد شديد الحماسة سيكشف عنه في وقت قريب من «لامبورغيني» (الإنترنت)
شيء جديد شديد الحماسة سيكشف عنه في وقت قريب من «لامبورغيني» (الإنترنت)
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