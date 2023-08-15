بالفيديو: تعرف على جديد كيا «K3»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت كيا سيارة «K3» الجديدة التي قد تحل محل سيارات «Rio» التي بيع منها ملايين النسخ حول العالم.

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم أكثر عصرية مقارنة بنسخ «Rio» وهيكل أكثر انسيابية، كما أنها أتت بحجم أكبر إذ يبلغ طول هيكلها 4 أمتار و54 سنتيمترا، وعرضه 176 سم، وارتفاعه 147 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 267 سم وفقا لموقع «روسيا اليوم».

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مميزات السيارة

وحصلت هذه المركبة على مصابيح مميزة التصميم تعمل بأحدث تقنيات (LED)، وجهّزت بعجلات مميزة التصميم تصل مقاساتها إلى 17 إنشا، كما ستطلق منها نسخ (GT-Line) رياضية مجهزة بمحركات قوية وعالية الأداء.

المقصورة الداخلية

وداخليا زودت السيارة بشاشات لمسية متطورة يمكن إقرانها بالهواتف والأجهزة الذكية عبر نظامي (Apple CarPlay وAndroid Auto)، وزودت بأنظمة إضاءة للقمرة بـ64 لونا مختلفا، كما حصلت على ست وسادات أمان هوائية، ونظام تدفئة للمقاعد.

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محرك السيارة

وزودتها «كيا» بحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام (ESP)، وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية، وستطرحها بعدة نماذج مجهزة بمحركات بنزين بسعة 1.4 و1.6 لتر، ومحركات بسعة 2.0 لتر بعزم 152 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.



