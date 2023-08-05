«بي إم دبليو» تدخل تعديلات جديدة على الفئة الثانية من «غراند كوبيه»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

على الرغم من طرحها في العام 2020، تعد الفئة الثانية لسيارة «غراند كوبيه» من أقدم الموديلات التي طرحتها «بي إم دبليو»، التي تعكف الآن على إدخال عدد من التعديلات الجديدة عليها.

توقيت إدخال التعديلات الجديدة يعكس عزم «بي إم دبليو» زيادة تنافسية «غراند كوبيه» في فئتها، خصوصا مع سيارة «مرسيدس سي إل إيه»، المنافس الأقرب لها، حسب موقع «أوتو إكسبرس».

تعديلات أكثر جرأة

على الأرجح ستشمل التعديلات الجديدة في الفئة الثانية من «غراند كوبيه» التصميم الخارجي، على أن يكون أكثر ثورية وجرأة، وهو ما يظهر في الشبكة الأمامية العريضة.

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كما ستأتي السيارة مع تصميم جديد للشبكة الأمامية، والإضاءة الأمامية والخلفية كذلك، وتصميم جديد للإطارات.

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وستأتي «غراند كوبيه» مع إمكانية استخدام الدفع الأمامي والرباعي، ومحرك هجين مشابه لما استخدمته «مرسيدس» في الفئة «إيه».

نسخة رياضية جديدة

ستتوافر الفئة الثانية من «غراند كوبيه» في نسخة رياضية «M235i» مع محرك سعة 2.0 لتر تيربو رباعي الأسطوانات، رباعي الدفع.

سعر السيارة

على الأرجح، سترتفع أسعار الفئة الجديدة من «غراند كوبيه»، على أن تبدأ من 31 ألف دولار، بينما ستبدأ النسخة الرياضية من 45 ألف دولار.



تعد الفئة الثانية لـ«غراند كوبيه» من أقدم الموديلات التي طرحتها «بي إم دبليو» تعرف على تعديلاتها (الإنترنت)

تعد الفئة الثانية لـ«غراند كوبيه» من أقدم الموديلات التي طرحتها «بي إم دبليو» تعرف على تعديلاتها (الإنترنت)