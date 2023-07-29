كل ما تريد معرفته عن «لوتس تايب 133» الرياضية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

يركز مصنع السيارات البريطاني الشهير «لوتس» اهتمامه الآن على تجهيز سيارة «تايب 133» الكهربائية بالكامل، تمهيدا لإطلاقها في وقت لاحق من العام 2023.

وتمثل «تايب 133» منافسا قويا لسيارة «بورش تايكان» ذات الشعبية الكبيرة، حيث تسعى «لوتس» من خلال «تايب 133» إلى دفع حدود الابتكار والتصميم للسيارات الرياضية الكهربائية بالكامل، حسب موقع «كار سكوب».

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اختبارات سرية

أجرت «لوتس» اختبارات سرية على سيارتها الرياضية الجديدة، التي تأتي مع تصميم انسيابي ديناميكي يدمج بين الطابع الرياضي والأناقة بفضل خطوطها الانسيابية، والمصابيح الأمامية ذات التصميم الجذاب من «Matrix».

مميزات السيارة

يعكس المظهر الجانبي للسيارة الهيكل المنحوت بعناية، مع نوافذ دون إطار، ومقابض الأبواب المتدفقة، والمرايا الجانبية الرقمية، والتي تسهم جميعها في تحسين كفاءتها الديناميكية الهوائية، ومن ثم تحسين النطاق والأداء.

وفي الداخل، تأتي السيارة مع مقصورة للقيادة تجمع بين رفاهية التصميم المستقبلي والراحة، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة. وستكون «تايب 133» مزودة بشاشة كبيرة تعمل باللمس، تُمكن السائق من التحكم في أدق تفاصيل السيارة، إلى جانب مكبرات صوتية ونظام صوتي متميز.

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محرك السيارة والبطارية

من المرجح أن تأتي «تايب 133» مع بطارية ليثيوم أيون بقوة 122 ك/واط/ساعة، تقطع مسافة 300 ميل، وتنتج قوة 603 أحصنة، وعزم دوران 710 نيوتن.

كما ستتوافر «تايب 133» بفئة أعلى ذات بطارية تنتج قوة 893 حصانا، وعزم دوران 985 نيوتن.

تعرف على تطور ومميزات سيارة لوتس الرياضية الجديدة (الإنترنت)

تعرف على تطور ومميزات سيارة لوتس الرياضية الجديدة (الإنترنت)