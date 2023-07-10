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«بي إم دبليو» تطرح نظارة ذكية لسائقي الدراجات النارية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 01:51 مساء
«بي إم دبليو» تطرح نظارة ذكية لسائقي الدراجات النارية
نظارة توفر أكبر قدر من المعلومات عن حالة المرور والطرق من «بي إم دبليو» (الإنترنت)
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تستعد «بي إم دبليو» العالمية لطرح نظارة ذكية ستكون مخصصة لسائقي الدراجات النارية، بغرض توفير أكبر قدر من المعلومات عن حالة المرور والطرق، وتقليل من الحوادث والإصابات.

وذكر موقع «كار سكوب» أن الجهاز الجديد يشبه إلى حد كبير النظارة الشمسية المعتادة، مع إمكانية عرض معلومات على العدسة تخص السرعة والطرق ووضع المركبة وكذلك بيانات جهاز تحديد المواقع «جي بي إس»، تماما مثل شاشة المعلومات الموجودة في سيارات «بي إم دبليو».
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ويمكن تعديل وضع العدسة بشكل يناسب كل سائق، ويمكن ربط النظارة بالهاتف الذكي عن طريق تقنية «بلوتوث».
وتأتي النظارة في حجمين مختلفين، متوسط وكبير لتناسب الأذواق المختلفة، ولكي تناسب كذلك حجم خوذة الرأس.

علاوة على ذلك، تأتي النظارات مع مجموعتين من العدسات، إحداهما شفافة بنسبة 85%، وهي مصممة خصيصا للاستخدام تحت الخوذات مع أقنعة واقية من الشمس.

وتأتي العدسات مع بطاريات من ليثيون أيون، تعمل لمدة عشر ساعات متواصلة، ويمكن شحنها عن طريق كابل «يو إس بي». وتتحمل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية وعشر درجات تحت الصفر.

نظارة توفر أكبر قدر من المعلومات عن حالة المرور والطرق من «بي إم دبليو» (الإنترنت)
نظارة توفر أكبر قدر من المعلومات عن حالة المرور والطرق من «بي إم دبليو» (الإنترنت)
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