طرح «لوتس إليتر» في الأسواق البريطانية بقوة 893 حصانا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تطرح شركة «لوتس» البريطانية سيارتها الكهربائية الفاخرة «لوتس إليتر» موديل العام 2024 في الأسواق الأوروبية.

وتعد «لوتس إليتر» هي السيارة الكهربائية الأولى للشركة التي يجرى إنتاجها بشكل موسع للبيع في الأسواق الأوروبية، حسب موقع «كار سكوب».

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محرك السيارة

تأتي «لوتس إليتر» مع محرك قوي بقوة 893 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 1335 نيوتن، وتصل سرعتها القصوى إلى 265 كم/ساعة، وتبلغ السيارة سرعة 100 كم/ساعة خلال 2.95 ثانية فقط.

السيارة مزودة كذلك بنظام مكابح قوي مصنوع من السيراميك الكربوني مع ملاقط سباقات «AP» ذات 10 مكابس في المقدمة، وتأتي مع نظام دفع خلفي.

بطارية السيارة

«لوتس إليتر» تأتي مع بطارية بسعة 112 ك/واط/ساعة، وقوة 800 فولت، وتستخدم نظام إدارة حراريا متطورا، للسماح بالتحكم الدقيق في التدفئة والتبريد. ويستغرق شحن بطاريتها حتى 80% نحو 20 دقيقة فقط عبر شاحن بقوة 350 ك/واط.

شركة «لوتس» البريطانية تطرح سيارتها الكهربائية في الأسواق الأوروبية (الإنترنت)

شركة «لوتس» البريطانية تطرح سيارتها الكهربائية في الأسواق الأوروبية (الإنترنت)