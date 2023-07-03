  • Alwasat News
Atwasat

إصدار خاص.. مرسيدس تطلق «فاينال إديشن» بمحرك «V8»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 03 يوليو 2023, 10:08 صباحا
إصدار خاص.. مرسيدس تطلق «فاينال إديشن» بمحرك «V8»
«مرسيدس» تطلق إصدارا محدودا من «جي 500». (الإنترنت)
alwasat radio

تحتفل مرسيدس العالمية بعيد الميلاد الثلاثين لفئة «جي كلاس»، التي ظهرت للمرة الأولى العام 1993 مع محرك «V8»، وتكشف إصدار «فاينال إديشن».

ولهذه المناسبة، أطلقت «مرسيدس» إصدارا محدودا من «جي 500» أطلقت عليه اسم «فاينال إديشن»، يأتي مع محرك بنزين «V8» بسعة 4 لترات، كما نقل موقع «كار سكوب».
«بي إم دبليو» تكشف الفئة الجديدة من «إكس وان» بقوة 312 حصانا

وتنتج «مرسيدس» 1500 وحدة فقط من «جي 500 فاينال إديشن» الجديدة، وتأتي في ثلاث ألوان، بين الأسود البركاني، والأبيض أو لون زيت الزيتون الجديد، كل لون يقتصر على 500 وحدة فقط.

وستكون سيارة «فاينال إديشن» هي الإصدار الأخير من «جي500» الذي يحمل محرك «V8». لكن المحرك سيكون متوافر مع فئة «جي 63» لفترة من الوقت، وكذلك «جي واجون».

مواصفات «مرسيدس فاينال إديشن» الجديدة
أضافت «مرسيدس» بعض اللمسات الجمالية على سيارتها «فاينال إديشن»، تظهر في شارة الاسم الموجود على عتبات الأبواب والمقابض، وغطاء الإطار وكذلك الإضاءات.
وسيارة «جي 500 فاينشال إيدشن» متوفرة بسعر يبدأ من 215 ألف دولار في ألمانيا. وتأتي مع محرك سعة 4 لترات، وبقوة 416 حصانا، ما يجعلها أكثر قوة من «جي إي 500» الأصلية التي تأتي بقوة 237 حصانا.

«مرسيدس» تطلق إصدارا محدودا من «جي 500». (الإنترنت)
«مرسيدس» تطلق إصدارا محدودا من «جي 500». (الإنترنت)
«مرسيدس» تطلق إصدارا محدودا من «جي 500». (الإنترنت)
«مرسيدس» تطلق إصدارا محدودا من «جي 500». (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي
فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة العالم

فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة العالم
«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد

«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد
شاهد.. سامح الدربالي يكشف سر فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بـ«دورينا»

شاهد.. سامح الدربالي يكشف سر فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بـ«دورينا»
مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط

مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط
حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله

حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله
معهد إسباني يصف تجارة الصين مع المغرب العربي بـ«غير العادلة»

معهد إسباني يصف تجارة الصين مع المغرب العربي بـ«غير العادلة»
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة

بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
وسائل إعلام أميركية: مقتل شخصين وإصابة 28 خلال إطلاق نار جماعي في بالتيمور

وسائل إعلام أميركية: مقتل شخصين وإصابة 28 خلال إطلاق نار جماعي في بالتيمور
المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها

المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع

بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع
العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن (فيديو)

العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن...
«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط

«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات

مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون ...
بالفيديو.. سيارة شبابية جديدة من «تويوتا»
بالفيديو.. سيارة شبابية جديدة من «تويوتا»
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
«سوزوكي تور إتش 1» الجديدة كليا تظهر في الأسواق الهندية
«سوزوكي تور إتش 1» الجديدة كليا تظهر في الأسواق الهندية
«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط
«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها
صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها...
سيارتك تتجسس عليك.. تعرف على طرق الوصول للبيانات التي تجمعها لحذفها
سيارتك تتجسس عليك.. تعرف على طرق الوصول للبيانات التي تجمعها......
3 خطوات لاستخدام مكيف السيارة بوقود أقل
3 خطوات لاستخدام مكيف السيارة بوقود أقل...
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون......
فيات تكشف سيارتها «600 إي» الكهربائية الجديدة
فيات تكشف سيارتها «600 إي» الكهربائية الجديدة...
المزيد
إصدار خاص.. مرسيدس تطلق «فاينال إديشن» بمحرك «V8»
إصدار خاص.. مرسيدس تطلق «فاينال إديشن» بمحرك «V8»...
«بي إم دبليو» تكشف الفئة الجديدة من «إكس وان» بقوة 312 حصانا
«بي إم دبليو» تكشف الفئة الجديدة من «إكس وان» بقوة 312 حصانا...
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة...
«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط
«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 ......
«سوزوكي تور إتش 1» الجديدة كليا تظهر في الأسواق الهندية
«سوزوكي تور إتش 1» الجديدة كليا تظهر في الأسواق الهندية...
المزيد