إصدار خاص.. مرسيدس تطلق «فاينال إديشن» بمحرك «V8»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تحتفل مرسيدس العالمية بعيد الميلاد الثلاثين لفئة «جي كلاس»، التي ظهرت للمرة الأولى العام 1993 مع محرك «V8»، وتكشف إصدار «فاينال إديشن».

ولهذه المناسبة، أطلقت «مرسيدس» إصدارا محدودا من «جي 500» أطلقت عليه اسم «فاينال إديشن»، يأتي مع محرك بنزين «V8» بسعة 4 لترات، كما نقل موقع «كار سكوب».

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وتنتج «مرسيدس» 1500 وحدة فقط من «جي 500 فاينال إديشن» الجديدة، وتأتي في ثلاث ألوان، بين الأسود البركاني، والأبيض أو لون زيت الزيتون الجديد، كل لون يقتصر على 500 وحدة فقط.

وستكون سيارة «فاينال إديشن» هي الإصدار الأخير من «جي500» الذي يحمل محرك «V8». لكن المحرك سيكون متوافر مع فئة «جي 63» لفترة من الوقت، وكذلك «جي واجون».

مواصفات «مرسيدس فاينال إديشن» الجديدة

أضافت «مرسيدس» بعض اللمسات الجمالية على سيارتها «فاينال إديشن»، تظهر في شارة الاسم الموجود على عتبات الأبواب والمقابض، وغطاء الإطار وكذلك الإضاءات.

وسيارة «جي 500 فاينشال إيدشن» متوفرة بسعر يبدأ من 215 ألف دولار في ألمانيا. وتأتي مع محرك سعة 4 لترات، وبقوة 416 حصانا، ما يجعلها أكثر قوة من «جي إي 500» الأصلية التي تأتي بقوة 237 حصانا.

«مرسيدس» تطلق إصدارا محدودا من «جي 500». (الإنترنت)

«مرسيدس» تطلق إصدارا محدودا من «جي 500». (الإنترنت)