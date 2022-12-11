تسريب صور ومعلومات عن سيارة «شيفروليه» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

ستطلق شركة «شيفروليه»، قريبًا سيارة جديدة لتكون مركبة شبابية عملية واقتصادية، من طراز «أفيو» (Aveo)، وهو ما دفع بعض مواقع الإنترنت المتخصصة للتجسس واقتناص بعض الصور والمعلومات عنا.

وحسب التسريبات، تظهر الصور أن السيارة الجديدة تختلف بشكل كبير عن سيارات «أفيو» السابقة من حيث التصميم، وستأتي بهيكل هاتشباك متوسط الحجم مجهّز بجنح هوائي على مؤخرته لزيادة الثبات على السرعات العالية، وفق «موتو ون».

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وحصلت السيارة المنتظرة على مصابيح تعمل بالهالوجين ومصابيح «LED»، كما ستجهز بعجلات بمقاس 15 إنشا، حسب المواقع التي سربت الصور غير الرسمية.

الشاشات وأنظمة المولتيمديا

كما أن واجهة القيادة في السيارة ستجهز بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية في منتصف الواجهة للتحكم بأنظمة تحديد المواقع وأنظمة المولتيمديا، كما ستزود السيارة بست وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر.

وكذلك ستجهز السيارة بنظام «ABS» للمكابح، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرا وخلفية، وستعمل بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 لتر وعزم 110 أحصنة، وعلب سرعة يدوية بخمس سرعات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

الصانعة «شيفروليه» تطلق سيارة «أفيو» شبابية جديدة اقتصادية في استهلاكها للوقود (الإنترنت)

الصانعة «شيفروليه» تطلق سيارة «أفيو» شبابية جديدة اقتصادية في استهلاكها للوقود (الإنترنت)