بالفيديو: «بيك آب» موفرة للوقود من شيفروليه

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شفروليه سيارة «Montana» الجديدة كليًا والتي طورتها لتكون من بين أفضل مركبات البيك آب وأكثرها عملية.

وجاءت السيارة الجديدة بتصميم مختلف كليًا وأكثر عصرية مقارنة بمركبات «Montana» السابقة، وأصبحت قمرتها مزودة بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 5 ركاب وذلك وفقًا لموقع «موتور وان».

الهيكل الخارجي

أما هيكلها فأصبح بطول 4 أمتار و72 سنتيمترا، عرضه 180 سم، وباتت سعة الصندوق الخلفي فيه 874 لترًا، كما جهّز هذا الصندوق برفوف مختلفة تسمح بتقسيمه لترتيب الحقائب والأمتعة بشكل أنيق.

وحصلت السيارة على عجلات بمقاس 17 إنشا، ومصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات «LED»، كما تزينت المصابيح الخلفية بشعارات شيفروليه، وتزين هيكلها بفتحات هوائية كبيرة وانحناءات مدروسة للتقليل من مقاومة الهواء.

وزودت المركبة من الداخل بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية بمقاس 8 بوصات، ودعمت الشاشة بجهاز إرسال لبث إشارات شبكات «Wi-Fi» للهواتف، كما زودت القمرة بنظام صوتيات عالي الأداء مجهز بمكبرات صوت، و6 وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

محرك السيارة

ودعمتها شيفروليه بنظام تشغيل المحرك عن بُعد، وأنظمة تكييف متطورة، ونظام تثبيت السرعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات، وكاميرا خلفية.

وستطرح المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.2 لتر بعزم 133 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.



«Montana» أصبحت أكبر واقتصادية أكثر في استهلاك الوقود (الإنترنت)

«Montana» أصبحت أكبر واقتصادية أكثر في استهلاك الوقود (الإنترنت)