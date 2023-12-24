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أدخلي الزبيب في روتين العناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 09:59 صباحا
أدخلي الزبيب في روتين العناية بشعرك
يعمل الزبيب على نمو الشعر و الناية به لما يحتويه من فيتامينات و ألياف طبيعية (أرشيفية: الإنترنت)
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الزبيب الأسود من أنواع الفواكه المجففة ذات المذاق الرائع والحلو، و أصبح من العناصر الأساسية في مجال التجميل والعناية بالشعر نظراً لغناه بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الطبيعية والتي تعزز من نمو الشعر لذلك نقدم لكي فوائده للعناية بشعرك و كيفية استخدامه تعرفي على

الطريقة معنا وفقا لموقع «الجميلة».
فوائد الزبيب الأسود للشعر

يقضي على الشعر الأبيض
- يحتوي الزبيب الأسود على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي والذي يحسن من امتصاص فروة الرأس لعنصر الحديد مما يدعم من صحة لونه ويقضي على مشكلة الشعر الأبيض .

- يعزز من نمو الشعر
يقوم الزبيب الأسود سواء عند تطبيقه على الشعر أو تناوله كمشروب على تحسين نمو الشعر من الجذور، فالزبيب الأسود غني بمعدن الحديد والبوتاسيوم بالإضافة إلى الفيتامينات مثل فيتامين ب .

- يعالج مشكلة تساقط الشعر
 يعمل الزبيب الأسود على تحسين نمو الشعر وتقويته، بالإضافة إلى دوره في علاج مشكلة تساقط الشعر لإحتوائه على مادة الريسفيراترول وتعتبر مشكلة تساقط الشعر من المشكلات التي تؤرق اغلب السيدات والفتيات .

- يزيد من كثافة الشعر
الزبيب الأسود غني بفيتامين e والذي يحارب الجذور الحرة بفروة الرأس مما يحمي بصيلات الشعر من التساقط وتزيد من كثافته .

-يقضي على قشرة الرأس
يتميز الزبيب الأسود بغناه بالمواد المضادة للأكسدة والتي تسهم في محاربة قشرة الرأس تلك القشرة المسببة لتساقط الشعر .

كيفية استخدام الزبيب الأسود للشعر :
تتعدد طرق استخدام الزبيب الأسود للشعر فمنها ما هو موضعي على الشعر ومنه ما يمكن تناوله كمشروب تعالي معنا نتعرف على بعض هذه الطرق وكيفية الاستخدام .

الطريقة الأولى
- تتميز الطريقة بقدرتها على تغذية فروة الرأس والشعر.

طريقة التطبيق
- اغسلي الزبيب جيداً ثم انقعيه في الماء لمدة 8 ساعات، في الخلاط الكهربائي قومي بفرمه مع كأس من الماء، وبعدها قومي بتصفية الخليط وضيفي عليه نصف ملعقة كبيرة من الكمون وقطرات من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من الملح الأسود امزجي المكونات معاً حتى تتجانس مع بعضها جيداً ثم تناوليه كمشروب .

الطريقة الثانية
تعمل الطريقة على تعزيز نمو الشعر.

طريقة التطبيق
- اشطفي شعركِ جيداً بالماء والشامبو ثم دلكي فروة رأسك بنصف كأس من عصير الزبيب واتركيه لمدة 10 دقائق وبعدها اشطفي شعرك بالماء العادي .

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