حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ الكبير سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مكتبة الكون عن فعالية، غدًا الإثنين، لتوقيع كتب المؤرخ والباحث سالم الكبتي والروائية نهلة العربي، من الساعة الخامسة إلى السادسة والنصف مساء.

وتأتي الفعالية ضمن مناشط معرض الكون للكتاب الليبي في القاهرة، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حيث يلتقي الكاتبان مع قرائهما، وعشاق التاريخ والإبداع في فضاء مكتبة الكون.

كُتَّاب حفل التوقيع

والباحث والمؤرخ سالم الكبتي له عديد المؤلفات التي تسرد التاريخ الليبي الحديث والمعاصر، ومنها: «ليبيا مسيرة الاستقلال» ثلاثة أجزاء، و«المجهول من تاريخ ليبيا: إدريس السنوسي الأمير والملك» ثلاثة أجزاء، و«الأندية الثقافية في ليبيا» و«تطور الدستور في ليبيا»، و«أيام القومية في ليبيا».

وله مقال أسبوعي بجريدة وبوابة «الوسط» يتتبع فيه مراحل وخطوات التاريخ الليبي وآخرها سلسلة مقالاته المعنونة بـ«الحكومات الليبية 1949- 1969».

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والروائية نهلة العربي هي صحفية وكاتبة ليبية، من مواليد العام 1982، بمدينة طرابلس. درست الأدب الإنجليزي العام 2006. وكانت البداية في مجال الصحافة مع جريدة أويا، ثم عملت في مجال تصميم أغلفة الكتب، وأول أعمالها في مجال التصميم غلاف رواية «كاشان» للكاتب أحمد البخاري. صدرت لها رواية «الساحر» و«الهروب»، و«جاري البحث» و«أثر الغائبين».

ويشار إلى أن مكتبة الكون احتفلت، الخميس، بمقرها في مدينة نصر بالقاهرة، بذكرى تأسيسها الرابعة وسط حضور من مثقفين وأدباء ومبدعين ودبلوماسيين ومهتمين بالثقافة.