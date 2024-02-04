  • Alwasat News
Atwasat

حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ الكبير سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 03:55 مساء
حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ الكبير سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون
حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ الكبير سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون. (مكتبة الكون)
WTV_Frequency

أعلنت مكتبة الكون عن فعالية، غدًا الإثنين، لتوقيع كتب المؤرخ والباحث سالم الكبتي والروائية نهلة العربي، من الساعة الخامسة إلى السادسة والنصف مساء.

 وتأتي الفعالية ضمن مناشط معرض الكون للكتاب الليبي في القاهرة، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حيث يلتقي الكاتبان مع قرائهما، وعشاق التاريخ والإبداع في فضاء مكتبة الكون.

كُتَّاب حفل التوقيع
والباحث والمؤرخ سالم الكبتي له عديد المؤلفات التي تسرد التاريخ الليبي الحديث والمعاصر، ومنها: «ليبيا مسيرة الاستقلال» ثلاثة أجزاء، و«المجهول من تاريخ ليبيا: إدريس السنوسي الأمير والملك» ثلاثة أجزاء، و«الأندية الثقافية في ليبيا» و«تطور الدستور في ليبيا»، و«أيام القومية في ليبيا».

وله مقال أسبوعي بجريدة وبوابة «الوسط» يتتبع فيه مراحل وخطوات التاريخ الليبي وآخرها سلسلة مقالاته المعنونة بـ«الحكومات الليبية 1949- 1969».

نهلة العربي توقّع «أثر الغائبين» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
المؤرخ سالم الكبتي في ضيافة جامعة «عمر المختار»
الكبتي ومؤرخون يناقشون «التراث الثقافي في عالم متغير» بمعرض القاهرة للكتاب

والروائية نهلة العربي هي صحفية وكاتبة ليبية، من مواليد العام 1982، بمدينة طرابلس. درست الأدب الإنجليزي العام 2006. وكانت البداية في مجال الصحافة مع جريدة أويا، ثم عملت في مجال تصميم أغلفة الكتب، وأول أعمالها في مجال التصميم غلاف رواية «كاشان» للكاتب أحمد البخاري. صدرت لها رواية «الساحر» و«الهروب»، و«جاري البحث» و«أثر الغائبين».

ويشار إلى أن مكتبة الكون احتفلت، الخميس، بمقرها في مدينة نصر بالقاهرة، بذكرى تأسيسها الرابعة وسط حضور من مثقفين وأدباء ومبدعين ودبلوماسيين ومهتمين بالثقافة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير

«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير
كاريكاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاريكاتير حليم - البرلمان في ليبيا
«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم
جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم

جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة

إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة
«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر

«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر
خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية

خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية
جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته

جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته
«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»

شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تهميش للموسيقى اللاتينية في ترشيحات جوائز «غرامي»
تهميش للموسيقى اللاتينية في ترشيحات جوائز «غرامي»
معرض القاهرة للكتاب.. عرس ثقافي لا يخلو من الجدل
معرض القاهرة للكتاب.. عرس ثقافي لا يخلو من الجدل
الشاعرة الإيطالية لوتشيلا ترابازو من معرض القهرة للكتاب: الشعر لا يمتلك قوة تغيير العالم
الشاعرة الإيطالية لوتشيلا ترابازو من معرض القهرة للكتاب: الشعر لا...
لقاء لـ«الأصفر» في معرض القاهرة الدولي
لقاء لـ«الأصفر» في معرض القاهرة الدولي
الكبتي ومؤرخون يناقشون «التراث الثقافي في عالم متغير» بمعرض القاهرة للكتاب
الكبتي ومؤرخون يناقشون «التراث الثقافي في عالم متغير» بمعرض ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة...
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة ......
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما...
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ......
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية ......
المزيد
حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ الكبير سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون
حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ الكبير سالم الكبتي والروائية نهلة ......
«شفق» تواجه تهمة السرقة الأدبية
«شفق» تواجه تهمة السرقة الأدبية...
«إتش بي أو» تستبعد ممثلا صربيا اتهمته أوكرانيا بدعم بوتين
«إتش بي أو» تستبعد ممثلا صربيا اتهمته أوكرانيا بدعم بوتين...
الكبتي ومؤرخون يناقشون «التراث الثقافي في عالم متغير» بمعرض القاهرة للكتاب
الكبتي ومؤرخون يناقشون «التراث الثقافي في عالم متغير» بمعرض ......
لقاء لـ«الأصفر» في معرض القاهرة الدولي
لقاء لـ«الأصفر» في معرض القاهرة الدولي...
المزيد