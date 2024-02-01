نهلة العربي توقّع «أثر الغائبين» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت الروائية و الصحفية الليبية نهلة العربي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، برواية «أثر الغائبين» الصادرة عن منشورات «دار السراج للنشر والتوزيع» العام 2023.

وشهد جناح «دار السراج»، اليوم الخميس، فعالية توقيع الرواية وسط حضور أدباء وكتاب ومثقفين من ليبيا وبعض الدول العربية.

وتعد رواية «أثر الغائبين» التي تقع في 119 صفحة، مقسمة إلى 39 فصلا، رواية سيرية تحكي عن معاناة الكاتبة مع مرض السرطان الذي أصيبت به، حيث تسرد الكاتبة تجربتها في مراحل الإصابة والعلاج.

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وتقدم العربي من خلال فصول الرواية نصائح لولدها عن الحياة، وتطلب منه الغفران عن فترات الغياب التي اضطرت إليه أثناء مدة العلاج الطويلة.

نهلة صالح العربي

صحفية وكاتبة ليبية، من مواليد العام 1982، بمدينة طرابلس. درست الأدب الإنجليزي عام 2006. وكانت البداية في مجال الصحافة مع جريدة أويا، ثم عملت في مجال تصميم أغلفة الكتب، وأول أعمالها في مجال التصميم غلاف رواية «كاشان» للكاتب أحمد البخاري. صدر لها رواية «الساحر» عن دار الرواد عام 2012.

نهلة العربي توقّع «أثر الغائبين» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. (دار السراج)

غلاف رواية «أثر الغابين».