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ليبيا تشارك في الدورة الــ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 05:54 مساء
ليبيا تشارك في الدورة الــ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)
لقطة مثبتة من فيديو بثته صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من معرض الكتاب بالقاهرة، في 27 يناير.
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زارت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي الجناح الرئيسي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يضم 45 دولة عربية وأجنبية مشاركة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية أن الوزيرة بدأت جولتها داخل جناح الوزارة بحكومة الوحدة الوطنية حيث أطلعت على ما يتضمنه الجناح من إصدارات متنوعة، كما قامت بزيارة عدد من دور النشر الليبية والتقت بعدد من الناشرين الليبيين المشاركين في المعرض، وفقا لـصفحة وزراة الثقافة والتنمية المعرفية - ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الترويج للدورة 12 لمعرض طرابلس الدولي للكتاب
وأكدت الوزيرة على أهمية هذه التظاهرة الهامة وهي مناسبة لتوثيق العلاقات الثقافية وصناعة النشر بين ليبيا والدول المشاركة وكذلك الترويج للدورة 12 لمعرض طرابلس الدولي للكتاب والمقرر عقده في شهر يونيو المقبل، والبحث عن دور نشر للمشاركة في المعرض، حيت يكون للثقافة دائما دورها التاريخي كجسر حضاري بين الشعوب

بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية
وزارة الثقافة تعلن عن الدورة الـ12 لمعرض طرابلس الدولي للكتاب

كما زارت جناح دولة فلسطين وعدد من أجنحة الدول الصديقة، واطلعت على منشوراتهم، وجرى إهداؤها أبرز المنشورات الموجودة بالأجنحة.

لقطة مثبتة من فيديو بثته صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من معرض الكتاب بالقاهرة، في 27 يناير.
لقطة مثبتة من فيديو بثته صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من معرض الكتاب بالقاهرة، في 27 يناير.
لقطة مثبتة من فيديو بثته صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من معرض الكتاب بالقاهرة، في 27 يناير.
لقطة مثبتة من فيديو بثته صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من معرض الكتاب بالقاهرة، في 27 يناير.
لقطة مثبتة من فيديو بثته صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من معرض الكتاب بالقاهرة، في 27 يناير.
لقطة مثبتة من فيديو بثته صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من معرض الكتاب بالقاهرة، في 27 يناير.
لقطة مثبتة من فيديو بثته صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من معرض الكتاب بالقاهرة، في 27 يناير.
لقطة مثبتة من فيديو بثته صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من معرض الكتاب بالقاهرة، في 27 يناير.
لقطة مثبتة من فيديو بثته صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من معرض الكتاب بالقاهرة، في 27 يناير.
لقطة مثبتة من فيديو بثته صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من معرض الكتاب بالقاهرة، في 27 يناير.
لقطة مثبتة من فيديو بثته صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من معرض الكتاب بالقاهرة، في 27 يناير.
لقطة مثبتة من فيديو بثته صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية من معرض الكتاب بالقاهرة، في 27 يناير.
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