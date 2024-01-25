بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 حاملاً شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، في مركز مصر للمعارض في التجمع الخامس، بمشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة، و5250 عارضاً، فضلاً عن تنظيم 550 فعالية يقدّمها البرنامج الثقافي الموازي.

وأكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، أن معرض القاهرة للكتاب «أنار عبر تاريخه العريـق عقـولاً مصرية وعربية، وأسـهم في بناء فكر أجيال عدّة»، وأضافت «نتطلع أن تكون هذه الـدورة متفرّدة بهويتهـا، فقد بُـذل جهـد كبير، وسـخّرت الدولـة الإمكانات كافة لدعم المعرض».

وأعلنت الكيلاني عن تخصيص يوم للتراث والثقافة الفلسطينية «احتفاء بفلسطين وتاريخها وأدبائها»، فضلاً عن برنامج فني يشمل 104 عروض على مدار أيام المعرض في مسرَحي بلازا 1، وبلازا 2، خارج القاعات الرئيسة، تبدأ من الثانية عشرة ظهراً.

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ومن هذه الفعاليات مسرحية فنية عن القضية الفلسطينية، أقيمت بجناح جناح الأزهر، قدمها براعم منطقة محافظة أسيوط الأزهرية، والتي كانت في مقدمة اهتمامات رواد جناح الأزهر في يومه الأول، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا، لمشاهدة الفقرات الفنية والاستعراضية التي يقدمها طلاب وبراعم الأزهر دعما للقضية الفلسطينية.

روح الفن المصري القديم

جاء بوستر المعرض معبّراً عن روح الفن المصري القديم، من تصميم الفنان أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة، وتصدّر التصميم نحت بارز للمعبودة «سيشات» إلهة الحكمة والمعرفة والكتابة في مصر القديمة، تظهر وهي ممسكة بقلم الكتابة ترسم على صحيفة نخل، وتحمل فوق رأسها شعاراً سباعي الأذرع، مع دمج التكوين بالخط العربي.

شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الساعات الأولى من أول أيام فتح أبوابه للجمهور، اليوم الخميس، إقبال كثيف من رواد المعرض، بالإضافة للمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي تقدمها أركان الجناح المتنوعة للزوار.

دور نشر ليبية

وتشارك عديد الدور الليبية في المعرض بإصدارتها المختلفة، حيث تتجمع دور النشر الليبية في صالة 3 بالمعرض، ومنها جناح اتحاد الناشرين الليبيين، وجناح دار الفرجاني للنشر والتوزيع، وجناح مكتبة الفضيل للنشر، وجناح دار الرواد، ومكتبة الوليد، ومنشورات شبكة طيوب الثقافية، وجناح جامعة طبرق، وجناح وزارة الثقافة الليبية، وجناح دار نشر نيولينك.

ومن إصدارات دار السراج نذكر كتاب «في رحاب القصيدة» قراءت شعرية للأديب يونس الفنادي، و«مشاهد متعددة للحب» قصص قصيرة للكاتبة رزان نعيم المغربي، و«قصور الشعير» للروائي أوسمان بن ساسي، وكتاب «المرآة والصورة.. هوامش من ذاكرة النص الليبي» لعبدالسلام الفقهي، و«أصحاب المغيب» و«نافذة الغريب للكاتب سالم الهنداوي.