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اتحاد الناشرين العرب يدعم أعضاءه خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار «كلنا نقرأ»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 10:17 مساء
اتحاد الناشرين العرب يدعم أعضاءه خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار «كلنا نقرأ»
شعار الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب. (الإنرنت)
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أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد عن إطلاق حملة تحت شعار «كلنا نقرأ»، أثناء إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، لدعم صناعة النشر في الوطن العربي.

وقال الاتحاد في بيان إن « اتحاد الناشرين العرب قرر القيام بحملة أثناء المعرض دعمًا لأعضائه تحت شعار (كلنا نقرأ) وهي عبارة عن حملة إعلانية لأعضاء اتحاد الناشرين العرب فقط، وسيقوم الاتحاد بتمويل كامل الحملة من أجل تسهيل مشاركة الناشرين وتحقيق الأهداف المرجوة لهم».

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ودعا الاتحاد الناشرين العرب إلى المشاركة في الحملة إلى الاشتراك بجروب الـ«واتس آب» الخاص بالاتحاد وإرسال لوجو الدار ورقم الجناح ورقم الصالة ونسبة الخصم الممنوحة.

دولة النرويج ضيف شرف معرض الكتاب 2024
وتقام فعاليات الدور الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، ويشارك في المعرض أكثر من 800 دار نشر من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024.

عالم الآثار سليم حسن شخصية المعرض
واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب.

شخصية المعرض لأدب الطفل
ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

مؤتمر صحفي لوزارة الثقافة
ويشار إلى أن غدًا الأحد ستعلن وزارة الثقافة المصرية تفاصيل الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب خلال مؤتمر صحفي في تمام الثانية عشر ظهرا، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني ود. أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسفيرة النرويج في القاهرة هيلدا كليمتسدال، ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده.

ويشهد المؤتمر، الكشف عن أبرز ملامح الدورة الـ55، وعدد الدول المشاركة، وأهم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي سيشهدها المعرض هذا العام.

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