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اتحاد الناشرين العرب يدين العدوان على غزة ويقاطع معرض «فرانكفورت»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 12:53 مساء
اتحاد الناشرين العرب يدين العدوان على غزة ويقاطع معرض «فرانكفورت»
شعار اتحاد الناشرين العرب. (موقع الاتحاد)
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دان اتحاد الناشرين العرب في بيان، أمس الأحد، الاعتداء على المدنيين في غزة وأعلن مقاطعته لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب بألمانيا والمزمع إقامته في 18 أكتوبر الجاري.

 وجاء في بيان الاتحاد والذي نشره على موقعه الرسمي وعلى صفحات التواصل الاجتماعي:
«يعلن اتحاد الناشرين العرب رئيسًا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية في اتحاد الناشرين العرب مقاطعته لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب في دورته (75) نظرًا للبيان الصادر عن المعرض بتأييده وتبنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، وموقفه المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة دون النظر للمجازر الوحشية وفرض الحصار على قطاع غزة من قطع الكهرباء والمياه والغذاء والاعتداء السافر على الأطفال والنساء والشيوخ المدنيين وسقوط العديد من الشهداء والجرحى».

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كما أشار البيان إلى إلغاء تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي، وأضاف «كل ذلك يعبر عن ازدواجية المعايير عندما تعرّض الناشرون الفلسطينيون من قبل على مدار السنوات السابقة من اعتداءات وتدمير دور النشر الفلسطينية، ويدين اتحاد الناشرين العرب الاعتداء على المدنيين»

الزج بالثقافة في السياسة
وأكد البيان على أن «موقف إدارة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في ظل الاعتداءات والمجازر على شعبنا الفلسطيني ينسف العلاقات الاستثنائية بين الناشرين العرب ومعرض فرانكفورت والزج بالثقافة في المجال السياسي، لذا قرر اتحاد الناشرين العرب مقاطعة معرض فرانكفورت وسحب المشاركة تعبيرًا عن رفضه وإدانته لإدارة المعرض».

وجاء البيان على إثر ما أعلنه معرض فرانكفورت من تأييده ودعمه للعدوان الإسرائيلي، و«تأجيله» تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي والتي كان من المقرر الاحتفال بها خلال فعاليات المعرض لتسلم جائزة «ليبيراتو برايس» في 20 أكتوبر عن روايتها «تفصيل ثانوي».

وقاطعت عديد الهيئات الثقافية ودور النشر، أول من أمس السبت، المعرض وانسحب البعض من المشاركة في الفعاليات.

بيان اتحاد الناشرين العرب بإدانة العدوان (موقع الاتحاد)
بيان اتحاد الناشرين العرب بإدانة العدوان (موقع الاتحاد)
بيان اتحاد الناشرين العرب بمقاطعة معرض فرانكفورت للكتاب. (أ ف ب)
بيان اتحاد الناشرين العرب بمقاطعة معرض فرانكفورت للكتاب. (أ ف ب)
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