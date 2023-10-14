مؤسسات وجهات ثقافية ودور نشر تنسحب من معرض «فرانكفورت الدولي للكتاب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مؤسسات وجهات ثقافية انسحابها من معرض «فرانكفورت الدولي للكتاب»، اعتراضا على إلغاء تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبى، والتي كان من المقرر الاحتفال بها خلال فعاليات المعرض لتتسلم جائزة «ليبيراتو برايس» في 20 أكتوبر، في خطوة أججت غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي .

حيث قرّرت مؤسّسة «ليتبروم» القيّمة على الجائزة الأدبية عدم إقامة حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية خلال المعرض من دون التنسيق مع الكاتبة، وربطت المؤسّسة قرارها بالحرب الراهنة، معلنةً أنها تبحث عن شكلٍ مناسب لإقامة هذه الفعالية، وكانت الجميعة أعلنت فوز رواية شبلي «تفصيل ثانوي» بالجائزة عبر بيان قائلة: «عمل فني مؤلف بدقة يحكي عن قسوة الحدود وما تصنعه الصراعات العنيفة بالإنسان»، وبعد الأحداث الأخيرة أعلنت الجمعية في بيان على موقعها قائلة إنه «بسبب الحرب في إسرائيل تقرر إلغاء حفل توزيع الجوائز»، وأضافت «لا أحد يشعر برغبة في الاحتفال في الوقت الحالي».

وصرّح مُدير معرض فرانكفورت للكتاب يورغن بوس على صفحة المعرض الرسمية على «فيسبوك» بأنه: «نظراً للإرهاب ضدّ إسرائيل، فإن الجمعية تبحث عن مكان مُناسب للحدث بعد معرض الكتاب". وأضاف إن المنظمين ارتأوا الآن إتاحة مساحة إضافية لما سمّاه بـ"الأصوات الإسرائيلية واليهودية".

بيان الثقافة الفلسطينية

ودانت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم السبت، في بيان لها، تشجيع معرض «فرانكفورت الدولي للكتاب» لآلة الحرب الإسرائيلية وانحيازها الكامل لعدوانية الاحتلال.وقال البيان «أمام الاعتداء اليومي والوحشي والعدوان المستمر وما يقوم به هذا الاحتلال من مأساة كارثية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، تقوم إدارة معرض فرانكفورت بتشجيع العدوان والمتمثل في موقفها المعادي لشعبنا الفلسطيني من خلال انحيازها غير المبرر للعدوان على شعبنا وأرضنا».

وأعربت الوزارة في البيان عن تقديرها لـ«الوقفة القومية للناشرين العرب واتحاد الناشرين العرب على مقاطعتهم المعرض الذي أضحى معرضًا لصوت العدوان ومحطة لترويج الرواية الصهيونية الكاذبة التي تشجع على الاستمرار في عدوانها على شعبنا الفلسطيني في محافظات غزة».

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وأضاف البيان، «ندعو كل الكتّاب والأدباء الفلسطينيين والعرب والأصدقاء في العالم إلى تعرية الادعاءات التي تروّجها آلة الإعلام الصهيونية وأبواقها في الغرب والانحياز إلى رواية الحق والحقيقة حتى ينقشع هذا الظلم والظلام بحق أطفالنا وشبابنا ونسائنا وشيوخنا وأرضنا».

يذكر أن عدنية شبلي هي كاتبة روائية من مواليد «عرب الشبلي» في فلسطين المحتلة عام 1974، حاصلة على درجة الدكتوراه من «كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» بـ«جامعة شرق لندن»، بدأت بنشر القصص والنصوص السردية منذ 1996، وصدر لها رواية «مَساس»، ورواية «كلّنا بعيد بذات المقدار عن الحبّ»، وبعض المؤلفات الأخرى، وتعمل في مجال التدريس الجامعي وتقيم حاليا في برلين.

المؤسسات التي أعلنت انسحابها حتى الآن:

- اتحاد الناشرين العرب

- اتحاد الناشرين المصريين

- هيئة الشارقة للكتاب

- جمعية الناشرين الإماراتيين

- الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال

- اتحاد الناشرين السوريين

