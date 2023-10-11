«طوفان الأقصى» أصبوحة ثقافية بمكتبة «يونسكو» في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شهدت قاعة مكتبة «يونسكو» العريقة بمدينة سبها، الأربعاء، أصبوحة ثقافية تحت عنوان «طوفان الأقصى»، نظمتها من «مجموعة الأربعاء الثقافية» و«جمعية أصدقاء يونسكو الأدبية»، بحضور عدد من رواد المكتبة.

وقال عضو «مجموعة الأربعاء الثقافية» الشاعر أحمد قرين لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من الأصبوحة هو تأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني، بعد عملية «طوفان الأقصى» التي تجسد بطولة وإصرار الشعب الفلسطيني على الكفاح من أجل تحرير أرضه، وذلك من خلال عدة ورقات قدمت فى الأصبوحة.

وشهدت الأصبوحة كلمة للأكاديمي الفلسطيني الدكتور شوقي شحته، تحدث خلالها عن الدور الشعبي في المعركة ضد قوات الاحتلال، وما يمكن أن يقدمه خلال هذه الفترة، لدعم المقاومة من خلال حشد الدعم المعنوي والمادي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عبر الإمكانات المتاحة من خلال الإعلام أو التضامن مع المقاومة.

يأتي تنظيم هذه الأصبوحة في إطار الدعم المعنوي الليبي للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة الذين يواجهون الاعتداءات المتواصلة من قوات الاحتلال، التي بدأت حربا مفتوحة، خاصة في قطاع غزة، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي بدأت السبت الماضي.

فعاليات أصبوحة «طوفان الأقصى» بمكتبة يونسكو في سبها، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات أصبوحة «طوفان الأقصى» بمكتبة يونسكو في سبها، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات أصبوحة «طوفان الأقصى» بمكتبة يونسكو في سبها، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات أصبوحة «طوفان الأقصى» بمكتبة يونسكو في سبها، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)