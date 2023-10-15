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«أونروا»: غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 07:53 مساء
«أونروا»: غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة
عائلات فلسطينية تلجأ إلى مقر الأونروا للاحتماء من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. (الإنترنت)
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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» الأحد أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن «كارثة إنسانية غير مسبوقة». 

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحفيين «لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية». وأشار إلى تكشف «كارثة إنسانية غير مسبوقة» في القطاع الساحلي، بحسب «فرانس برس».

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين
وتحولت أحياء كاملة في مدينة غزة إلى أنقاض جراء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، وتكتظ المستشفيات بآلاف الجرحى في القطاع، فيما قدّرت الأمم المتحدة أن مليون فلسطيني نزحوا عن منازلهم خلال الأسبوع الأول من التصعيد.

-  ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2450 شخصًا
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2450 شخصًا، وقالت الوزارة في بيان مقتضب «استشهاد 2450 مواطنًا وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة». 

«عقوبة إعدام»
في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إيصال مساعدات إنسانية «فورية» إلى القطاع الفقير. وقالت مديرة التواصل في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأحد جولييت توما إن «ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى» من التصعيد الدامي بين الجانبين.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية مساء السبت من أن الإخلاء القسري لأكثر من ألفي مريض إلى منشآت مكتظة في جنوب غزة سيكون بمثابة «عقوبة إعدام». وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن «البنى الصحية بلغت أقصى طاقتها وغير قادرة على استيعاب الزيادة الكبيرة في عدد المرضى». وتسود الفوضى وشعور بالرعب في قطاع غزة مع إقدام كثيرين على التوجه إلى الجنوب.

 الاحتلال يفرض «حصارًا كاملًا» على القطاع
وفرض الاحتلال «حصارًا كاملًا» على القطاع في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» التى نفذتها حركة حماس ضد الاحتلال في 7 أكتوبر، وأوقفت إمدادات الكهرباء والمياه والوقود.

من جهته وجه بابا الفاتيكان فرنسيس نداء، الأحد، للإسراع في فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة، وقال «ينبغي احترام القانون الإنساني، خصوصا في غزة حيث من الملحّ والضروري ضمان (فتح) ممرات إنسانية ومساعدة السكان».

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