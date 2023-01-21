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إطلالة على إصدارات دور النشر الليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط: محمود الغول السبت 21 يناير 2023, 02:03 مساء
إطلالة على إصدارات دور النشر الليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
دور نشر ليبية تعلن قوائم الكتب التي ستشارك بها في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
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كشف بعض دور النشر الليبية عددا من الكتب التي تشارك بها في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام بين 24 يناير حتى 6 فبراير 2023م.

وتشهد الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موافقة الهيئة المصرية العامة للكتاب على مشاركة جميع دور النشر التي تقدمت للاشتراك في المعرض، فضلا عن تخصيص جناح في المعرض لدور النشر الصغيرة التي ليست لها إصدارات تناسب الاشتراك في معرض الكتاب 2023، تأكيدًا لدعم صناعة النشر، وفق موقع المعرض على الإنترنت.

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وأعلنت مكتبة الكون للنشر والتوزيع والطباعة، عبر صفحتها في «فيسبوك» تعاقداتها مع مجموعة من الأدباء والكتاب، والتي ستكون حاضرة بجناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حسب «ليبيا المستقبل».

ضمت التعاقدات، إصدارات الكتب التالي:
كتاب «أنطولوجيا القصة القصيرة العربية في أدب الخيال العلمى» للناقد المصري: شوقي بدر يوسف.
كتاب «المعطى المرجعي الثقافي للهوية الليبية» للأستاذ الدكتور عبدالسلام الدويبي.
كتاب «التجربة البرلمانية الليبية» للباحث والمؤرخ سالم الكبتي.
كتاب «سحر أثينا» للكاتب الصحفي عبدالسلام الزغيبي.
كتاب «القانون الدولي وحظر التعذيب» للأستاذة سعاد سالم أبوسعد.
كتاب «على نهر اكرسيلفا» للكاتب البدري الشريف المناعي.
كتاب «أبيض بهيئة ملاك» للشاعر رامز رمضان النويصري.
كتاب «فن القصة القصيرة عند خليفة التكبالي» للأستاذة ابتسام يوسف صفر.
كتاب «أنصاف تبحث عن أنصافها» للقاص والروائي محمد عياد المغبوب.

كذلك أعلنت دار الوليد، طرابلس، عناوين إصداراتها للعام 2023، والتي ستكون ضمن مشاركتها بالمعرض، في جناحها (A66) بصالة 3.

ضمت قائمة الإصدارات الحديثة، الكتب التالية:
كتاب «إضاءات على كتاب الأحرف السبعة، للعلامة محمود شاكر»، عرض وتلخيص هشام الشلوي.
كتاب «الحركة السنوسية وتأثيرها في إصلاح المجتمع الليبي»، الأستاذ الدكتور محمد حسين المرتضى.
كتاب «غيض من فيض.. بعض ما كتبه الرحالة والمؤرخون الأجانب عن ليبيا والليبيين»، خليفة رحومة المقري.
كتاب «قلمي والسياسة»، يونس شعبان الفنادي.
كتاب «إشكالية الإلزام والواجب وحقوق الإنسان في الفكر الإسلامي»، الدكتور سليمان بوبكر صالح الحباس.
كتاب «تجليات المشروعية الإسلامية العليا في الفقه الدستوري»، الدكتور عبدالحميد الجياش.
كتاب «النظام الانتخابي وانعكاسه على العملية السياسية في ليبيا»، عادل الصابر بوعجيلة.
كتاب «عرجون الفل رضوان أبوشويشة»، إعداد محمد التليسي.
كتاب «الاتجاهات السياسية»، الدكتور ضيف حسن جبريل.
كتاب «الأحاديث الستين في مكارم الأخلاق والفطرة»، إعداد محمد بن خليفة الرباح.
كتاب «الراي العام: منظور سياسي»، سالم أحمد العجيل.
كتاب «الأحاديث الخمسين النبوية في الإيمان والعقيدة»، إعداد محمد بن خليفة الرباح.
كتاب «بغية الراجي والملتمس إلى شرح المنير المقتبس»، الأستاذ الدكتور محمد علي بلاعو.
كتاب «السردين في قصيدة الغزل بين العصرين الأموي والعباسي»، أمينة عبدالله أحمد الحشاني.
كتاب «البحث التربوي»، الدكتور الزروق سالم عون.
كتاب «إيندينان، وقصص أخرى، عماد المدولي.

ونشرت دار الجابر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان منشورا، عبر صفحتها في «فيسبوك»، جاء فيه: «في انتظاركم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023م. جناح اتحاد الناشرين الليبيين، صالة «3» - جناح « C 5».

ومن بين الأعمال المشاركة:
رواية «ربيع وطن» لمحمد علي الشويهدي.
كتاب «الترجيز» لأحمد يوسف عقيلة.
كتاب «بحوث في تاريخ أفريقيا المعاصرة» الدكتور سالم عبدالله الفلاح.
كتاب «تلاقح الحضارات – حوار الثقافات حول المتوسط» لفرج العشة.
ديوان «حدث لم يحدث» لخالد المحجوب.
ديون «أتدري» لهند علي الساحلي

وتضم أجنحة دور النشر الليبية المشاركة في الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.
- جامعة طبرق «صالة 3 جناح A23».
- دار الوليد للنشر «صالة 3 جناح A66».
- دار الرواد للنشر «صالة 3 جناح C70».
- دار تويا للنشر «صالة 3 جناح D22».
- اتحاد الناشرين الليبيين «صالة 3 جناح C5».

ويضم جناح اتحاد الناشرين الليبيين:
- مجلس الثقافة العام.
- دار الفضيل.
- دار الحسام.
- دار الشعب.
- دار ليبيا المستقبل.
- دار الفرجاني.
- مكتبة طرابلس العلمية.
- دار البيان الجابر.
- دار الحكمة.

وتحل المملكة الأردنية الهاشمية في الدورة الـ54، كضيف شرف، ويكون المبدع الراحل صلاح جاهين شخصية المعرض، وكاتب الأطفال كامل كيلاني شخصية معرض الطفل، بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط، بل في العالم العربي.

دور نشر ليبية تعلن قوائم الكتب التي ستشارك بها في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
دور نشر ليبية تعلن قوائم الكتب التي ستشارك بها في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
دور نشر ليبية تعلن قوائم الكتب التي ستشارك بها في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
دور نشر ليبية تعلن قوائم الكتب التي ستشارك بها في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
دور نشر ليبية تعلن قوائم الكتب التي ستشارك بها في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
دور نشر ليبية تعلن قوائم الكتب التي ستشارك بها في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
دور نشر ليبية تعلن قوائم الكتب التي ستشارك بها في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
دور نشر ليبية تعلن قوائم الكتب التي ستشارك بها في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
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